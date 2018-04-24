Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Mahallelerde seçim güvenliği meclisleri oluşturalım. Bu meclisler sandıklara sahip çıksın" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, HDP Grup Toplantısı’nda konuştu. Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Bu döviz lobisinden, baskısından kurtulacağız. Altına geçeceğiz" sözlerini hatırlatarak, "Bu altını düğünlerde oğluna takılan çeyrek altın sanıyor. O senin dediğin altınlar da dövizle alınıyor. TL ile mi alacaksın? İngiltere’de senin paranla sakız alamazsın" dedi.

Seçim güvenliği konusunda ise Temelli, "Mahallelerde seçim güvenliği meclisleri oluşturalım. Bu meclisler, sandıklara sahip çıksın. Gece gündüz çalışacağız. 7 Haziran’da yarım bıraktığımız işi 24 Haziran’da tamamlayacağız. Kendi adayımızla gireceğiz. Emek, demokrasi güçlerinin sesi olacağız. Emek, demokrasi güçlerinin ortaklaştığı Türkiye’nin adayıyla gireceğiz. Türkiye partisi olduğumuz için Türkiye adayıyla gireceğiz" diye konuştu.