HDP, grup toplantısını Diyarbakır’da yaptı

HDP grup toplantısını Diyarbakır’da gerçekleştirdi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığında düzenlenen toplantıya partinin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP’li milletvekilleri Osman Baydemir, Feleknas Uca, Meral Danış Beştaş, Sibel Yiğitalp, İmam Taşçıer, Ziya Pir ve Nimetullah Erdoğmuş ile partililer katıldı.

Grup toplantısında konuşan Buldan, Afrin operasyonuyla ilgili konuştu. Buldan konuşmasının sonunda vatandaşları Diyarbakır’da düzenlenecek olan Nevruz kutlamalarına davet etti.