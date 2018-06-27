HDP Hakkari adayı Zeydanoğlu: Sandıkta ihlal tespitlerimiz var

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, 27'nci Dönem Milletvekili seçimlerinde ilk sonuçlara göre 3 milletvekilliğinin tamamını alan; yurt dışında kullanılan oyların partilere dağılımı sonrası ise 1 sandalyeyi kaybeden HDP'de, 3'üncü sıra adayı Özgür Zeydanoğlu açıklama yaptı. Yerini, AK Parti'nin Hakkari 1'inci sıra milletvekili adayı Husret Dinç'e kaptıran Özgür Zeydanoğlu, "Şemdinli'de 13, Yüksekova'da 3, Çukurca'da 3 ve Hakkari merkezde 3 sandıkta ciddi ihlaller, ciddi yanlışlıklar olduğu yönünde tespitlerimiz var. Bu sandıklara itiraz ettik" dedi.

24 Haziran'da yapılan 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, resmi olmayan sonuçlara göre, ilk gün 3 milletvekilliğinin tamamını alan HDP, yurt dışından gelen oyların partilere dağılımı sonrası 1 milletvekilliğini kaybetti. Buna göre, HDP'den 3'üncü sırada seçimi kazanan Özgür Zeydanoğlu'nun yerine AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı Husret Dinç, Meclis'e girmeye hak kazandı. Yurt dışı oyların partilere dağılımı sonrası yerini Dinç'e kaptıran Zeydanoğlu, konuyla ilgili HDP seçim börosunda basın açıklaması yaptı. Zeydanoğlu, ellerindeki verilere göre, Hakkari seçim sonuçlarının 3-0 olduğunu, ancak iktidarın 1 milletvekilini kendi hanesine yazmaya çalıştığını ileri sürdü.