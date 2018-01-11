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HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'a 8 yıl hapis cezası!

POLİTİKA HABERLERİ | 11.01.2018 15:57 | Son Güncelleme 1 saat önce

HDP Hakkari Milletvekili Abdulalh Zeydan, daha önce bozulan dosyasından tekrar 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'a 8 yıl hapis cezası!

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Milletvekili hapis HDP Abdullah Zeydan

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