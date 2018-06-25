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HDP, Hakkari'de 3 milletvekilinin tamamını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 00:36 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de, resmi olmayan sonuçlara göre HDP 3 milletvekilinin tamamını aldı.

HDP, Hakkari'de 3 milletvekilinin tamamını aldı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, resmi olmayan sonuçlara göre HDP 3 milletvekilinin tamamını aldı. Hakkari'de HDP'den Sait Dede ve Özgür Zeydanoğlu ile Diyarbakır Cezaevinde tutuklu bulunan Leyla Güven TBMM'ye gitmeyi hak kazandı.
HDP'DEN SEÇİLEN HAKKARİ MİLLETVEKİLLERİ
Leyla Güven-(Yönetici): 1968 yılında doğdu. Uzun bir süre Almanya'da yaşayan Güven, daha sonra 1994 yılında atıldığı siyasette HADEP çatısı altında kadın kollarında görev yaptı. 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Küçük Dikili Beldesi Belediye Başkanlığı'na seçildi. 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri'nde ise, Viranşehir Belediye Başkanlığına seçildi. KCK operasyonları kapsamında Aralık 2009'da tutuklanan Güven, cezaevinden çıktıktan sonra DTK eş başkanlığına seçilmişti. Güven halen cezaevinde. Güven, Halkların Demokratik Partisi'nde Hakkari'den 27. dönem milletvekili seçildi.

Sait Dede-(Doktor): 1985 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Yüksekova'da tamamlayan Dede, 2011 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre Yüksekova Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde çalışan Dede, ilçedeki çeşitli Aile Sağlık Merkezleri'nde Aile Hekimi olarak görev yaptı. SES ve TTB üyesi olan Ded,e 2016 yılında OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile ihraç edildi. Dede, 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri Halkların Demokratik Partisi'nde Hakkari'den 27. dönem milletvekili seçildi.

Özgür Zeydanoğlu-(Mühendis):1978 yılında Hakkari'de doğdu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezunu olan Zeydanoğlu 1996 yılında HADEP'ni gençlik kollarına girerek başladığı siyasette iki defa tutuklandı ve bir süre cezaevinde kaldı. Demokratik Öğrenci Derneğ'inde (YÖDER) HADEP ve DTP'nin çeşitli kademlerinde yöneticilik de yapan Zeydanoğlu 2015-2017 yılları arasında HDP Parti Meclisi Üyeliği yaptı. Zeydanoğlu, 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri Halkların Demokratik Partisi'nden Hakkari 27. dönem milletvekili seçildi.

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