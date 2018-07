HDP heyetinden TBMM Başkanı Yıldırım'a ziyaret

"Meclis tarihinde 26. Yasama Dönemi istenmeyen birçok sayfaya sahip. TBMM Başkanı Yıldırım'a, 27. Dönem'de buradan çıkaracağımız sonuçların olduğunu, Türkiye'nin ihtiyacı olan demokrasi konusunda parlamento zemininin önemini vurguladık. Bu minvalde özellikle hala tutukluluğu devam eden Hakkari milletvekilimiz Leyla Güven ile Enis Berberoğlu'nun durumlarını da dile getirdik. Meclisin bu konuda demokratik teamülleri de dikkate alarak adımlar atması gerektiğini belirttik. Çünkü burası tüm toplumun temsiliyetini bulması gereken yerdir. İki vekilin eksikliğiyle çalışmalar devam ediyor. Meclis bir an önce üzerine düşen duyarlılığı dile getirmelidir. Bu sürece dair hem Meclis çalışmaları hem de gündeme ilişkin kısa değerlendirmelerde bulunduk."

Temelli, demokrasi açısından HDP olarak mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Görüşmede, toplumun tüm kesimlerinin sesi olmaya devam edeceklerinin altını çizdiklerini anlatan Temelli, halkın Meclisi olarak gördükleri TBMM'de yasakların olmaması hususuna değindiklerini söyledi.

Temelli, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Terörle mücadele düzenlemesinde valilere verilen yetkilerle ilgili görüşü sorulan Temelli, ülkenin bir yönetememe krizinin içinde bulunduğunu, valilerin elinde süper yetkilerin bulunduğunu ve bunu nasıl kullanacakları yönünde tüm toplumun kaygıları olduğunu öne sürdü.

"Yönetememe krizinin illere ve ilçelere sirayet ettiği bir durumla karşı karşıyayız." diyen Temelli, şöyle devam etti:

"Mevcut krizleri daha da derinleştiren bir durumla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanlığı sistemi dediğimiz bu sistemin aslında tanımsızlığından kaynaklı bir sorun var. Geçmişte valiler İçişleri Bakanlığına bağlıydı ve yürütme, yasama ile denetlenebiliyordu. Cumhurbaşkanlığı sisteminde her şey tek kişiye bağlı ve denetim mekanizmasından yoksun bırakılmış bir durumla karşı karşıyayız. Bu da keyfiyeti artıracak bir durumu karşımıza çıkartıyor. Dolayısıyla her valinin, her kaymakamın kendince farklı uygulamalarıyla karşılaşabiliriz. Türkiye'de bir kayyum coğrafyası var ve bu çok geniş bir coğrafya. Bunu şimdi yaygınlaştırma niyetinin olduğunu hissediyoruz. Türkiye'de bu yönetememe krizini aşmak konusunda bugünkü iktidarın aklı daha fazla baskı, daha fazla kontrol sistemi üretmeye yönelik."