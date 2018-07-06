HDP İl Eş Başkanları Toplantısı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, çocuklara yönelik istismar tartışmalarıyla gündeme gelen "idam" cezasına ilişkin, "Biz idama karşı bir partiyiz. Karşı olmaya da devam edeceğiz. O suçu üreten iklimi, ortamı ortadan kaldırmadığınız sürece sadece suçluya yönelik bir ceza sistemiyle çocuklara ve kadına yönelik şiddeti önlemeniz mümkün değil." dedi.

Temelli, parti genel merkezinde düzenlenen İl Eş Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimin sonuçlarına değinerek, bu seçimin en büyük başarısını HDP'nin gerçekleştirdiğini iddia etti. Temelli, "Her şeye rağmen HDP parlamentoda" ifadesini kullandı.

Temelli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye demokrasisi ve barışının önünü tıkayan bir sistem olacağını savundu.

Son açıklanan enflasyon rakamına da işaret eden Temelli, IMF ya da IMF'siz bir kemer sıkma politikasının izleneceğini iddia etti.

Çocuklara yönelik istismarlara dikkati çeken Temelli, "Bu şiddetin, saldırıların, çocuk cinayetlerinin arttığı, çocukların kaybolduğu bir yerde iktidarın topluma önerdiği şey idamdır. O suçu üreten iklimi, ortamı ortadan kaldırmadığınız sürece sadece suçluya yönelik bir ceza sistemiyle bir toplumsal krizi, çocuklara ve kadına yönelik şiddeti önlemeniz mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.