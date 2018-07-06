HDP İl Eş Başkanları Toplantısı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, çocuklara yönelik istismar tartışmalarıyla gündeme gelen "idam" cezasına ilişkin, "Biz idama karşı bir partiyiz. Karşı olmaya da devam edeceğiz. O suçu üreten iklimi, ortamı ortadan kaldırmadığınız sürece sadece suçluya yönelik bir ceza sistemiyle çocuklara ve kadına yönelik şiddeti önlemeniz mümkün değil." dedi.
Temelli, parti genel merkezinde düzenlenen İl Eş Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimin sonuçlarına değinerek, bu seçimin en büyük başarısını HDP'nin gerçekleştirdiğini iddia etti. Temelli, "Her şeye rağmen HDP parlamentoda" ifadesini kullandı.
Temelli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye demokrasisi ve barışının önünü tıkayan bir sistem olacağını savundu.
Son açıklanan enflasyon rakamına da işaret eden Temelli, IMF ya da IMF'siz bir kemer sıkma politikasının izleneceğini iddia etti.
Çocuklara yönelik istismarlara dikkati çeken Temelli, "Bu şiddetin, saldırıların, çocuk cinayetlerinin arttığı, çocukların kaybolduğu bir yerde iktidarın topluma önerdiği şey idamdır. O suçu üreten iklimi, ortamı ortadan kaldırmadığınız sürece sadece suçluya yönelik bir ceza sistemiyle bir toplumsal krizi, çocuklara ve kadına yönelik şiddeti önlemeniz mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.
Yerel seçimlere 8 ay gibi kısa bir süre kaldığını belirten Temelli, bu sürede örgütün tüm hazırlıklarını en hızlı şekilde tamamlayacağını anlattı. Temelli, "Önümüzdeki dönem örgütsel yapımızı yeniden güçlendirerek, tüm eksikliklerimizi çok hızlı bir şekilde gidererek bu 8 aylık dönemi en işi şekilde değerlendirerek yerel seçimlere hazırlanacağız." diye konuştu.
Temelli, toplantıda, seçim sonuçlarının değerlendirileceğini, bundan sonraki sürecin planlamasının yapılacağını, yerel seçim çerçevesinde örgütsel yapıdaki çalışmaların konuşulacağını söyledi.
Konuşmasının ardından bir gazetecinin, "Olası bir erken yerel seçime hazır mısınız?" sorusuna Temelli, "Evet, hazırız. Biz her türlü seçime her zaman hazırız." yanıtını verdi.
- "Bir çocuk bakanlığı kurulsun istiyoruz"
Sezai Temelli, çocuklara yönelik cinsel istismar konusunda idamın tartışıldığının anımsatılması üzerine, şu değerlendirmede bulundu:
"Biz idama karşı bir partiyiz. Karşı olmaya da devam edeceğiz. Son günlerde yaşanan olayların üzüntüsü çok büyük. Toplumsal bir travma yarattı. Çocuk konusuna uzun yıllardır dikkati çekiyoruz. Muhakkak bir çocuk bakanlığı kurulsun istiyoruz. İstismar meselesi çok uzun yıllardır devam ediyor ama bu konuda hiçbir çalışma yapılmıyor. Suçlular ortaya çıkıyor, yakalanıyor. Bir asalım, idam meselesi gündeme geliyor. İdam olan ülkelerde suç oranlarında bir düşme söz konusu olmuyor. Sadece bu suçlarla sınırlı kalmayıp, siyaset üzerinde de farklı bir vesayeti oluşturacağını hemen belirtmek isterim. İdam cezasına karşıyız. Suçlular yakalanmalı, cezalandırılmalı ve toplumun vicdanı rahatlatılmalı."
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