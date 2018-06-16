AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Geçen seçimlerde HDP barajı aşsın diye 4 kişiden 1'i CHP'den onlara oy verdi. Niye? Çünkü HDP ile ikiz kardeşler. Artık HDP'nin partisi haline geldi CHP." dedi.

Eroğlu, Bolvadin ilçesindeki bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, dünyanın en stratejik coğrafyasında yer aldığını söyledi.

Böyle bir coğrafyada ayakta kalmanın tek yolunun güçlü olmaktan geçtiğini vurgulayan Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bu yüzden güçlü olmak durumundayız. İleriye doğru emin adımlarla gitmemiz lazım. 'Kızıl elma' dediğimiz büyük hedefleri gerçekleştirmemiz lazım. Bu da ancak yola devamla olur. Yola devam etmezseniz, arabanın vitesini geriye alırsanız, geri geri giderken uçurumdan aşağı yuvarlanır. Tekrar IMF'ye borçlanır. Tekrar emir almaya başlar. 70 cente muhtaç olan ve benzin kuyruklarının kilometrece olduğu günlere döner. Allah korusun."

Bu nedenle çok çalışılması gerektiğini belirten Eroğlu, Türkiye olmasa gönül coğrafyasında yaşayanların büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklarını ifade etti.