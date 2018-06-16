AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Geçen seçimlerde HDP barajı aşsın diye 4 kişiden 1'i CHP'den onlara oy verdi. Niye? Çünkü HDP ile ikiz kardeşler. Artık HDP'nin partisi haline geldi CHP." dedi.
Eroğlu, Bolvadin ilçesindeki bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, dünyanın en stratejik coğrafyasında yer aldığını söyledi.
Böyle bir coğrafyada ayakta kalmanın tek yolunun güçlü olmaktan geçtiğini vurgulayan Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:
"Bu yüzden güçlü olmak durumundayız. İleriye doğru emin adımlarla gitmemiz lazım. 'Kızıl elma' dediğimiz büyük hedefleri gerçekleştirmemiz lazım. Bu da ancak yola devamla olur. Yola devam etmezseniz, arabanın vitesini geriye alırsanız, geri geri giderken uçurumdan aşağı yuvarlanır. Tekrar IMF'ye borçlanır. Tekrar emir almaya başlar. 70 cente muhtaç olan ve benzin kuyruklarının kilometrece olduğu günlere döner. Allah korusun."
Bu nedenle çok çalışılması gerektiğini belirten Eroğlu, Türkiye olmasa gönül coğrafyasında yaşayanların büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklarını ifade etti.
Veysel Eroğlu, 24 Haziran'daki seçimlerin önemine de işaret ederek, şöyle devam etti:
"24 Haziran'da inşallah gümbür gümbür bayram yapalım. Bir Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı niçin kuruldu? Bu gönül coğrafyamızın son kalesi neresi? Türkiye. Türkiye olmasa Afrika'yı tekrar sömürmeye başlarlar. Türkiye olmasa maalesef Balkanlar, Kafkaslar elden gider. O bakımdan düşmanın tek hedefi var, Türkiye'yi yıkmak. Yıkmak için ne yapıyorlar biliyor musunuz? Asırlardır şu taktiği uyguladılar; böl, parçala, yut. Ama bizim zamanımızda, AK Parti hükümeti döneminde ülke kalkınmaya başlayınca, hele IMF'ye olan borç ödenince Türkiye şu anda dünyadaki 10 mega projeden 6'sını yapıyor."
- "HDP ile ikiz kardeşler"
Seçimlerin, devletin bekası, milletin istiklali ve istikbali meselesi olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Eskiden CHP Atatürk'ün partisiydi. Şimdi maalesef HDP'nin tamamen ikiz kardeşi oldu. Hatta manevi değerlerimizle alay eder hale geldi. HDP ile beraberler. Geçen seçimlerde HDP barajı aşsın diye 4 kişiden 1'i CHP'den onlara oy verdi. Niye? Çünkü HDP ile ikiz kardeşler. Artık HDP'nin partisi haline geldi CHP."
Bakan Eroğlu, daha sonra Çobanlar ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı.
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