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HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2018 13:42 | Son Güncelleme

"Alevi tutuklu veya hükümlülerin, Alevi dedeleriyle görüşme talepleri reddediliyor"

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Alevi tutuklu veya hükümlülerin, "Alevi dedeleriyle" görüşme taleplerinin reddedildiğini söyledi.

Kenanoğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Zeynel Özen ve Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ile TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokolün ardından cezaevlerinde, din görevlilerinin görev yapmaya başladığını belirtti.

Alevi tutuklu veya hükümlülerin, "Alevi dedeleriyle" görüşme taleplerinin reddedildiğini savunan Kenanoğlu, "Bu toprakların kadim inançları ve farklı inançlar var. Dolayısıyla Alevi toplumunun, mahkumlarının inançlarının ne olup olmadığını tanımlamak hükümetin, Diyanet İşleri Başkanlığının ne de herhangi bir kurumun hakkı ya da haddi değildir. Bir an önce bu taleplerin karşılanması gerekiyor." dedi.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, cezaevlerinde Alevi tutuklu ve hükümlülerin de bulunduğuna işaret ederek, "Bu tutuklu ve hükümlüler kendi inançlarının bir gereği olarak pirleriyle, analarıyla, dedeleriyle görüşme yapamıyorlar. Son zamanlarda bu taleplerde bulunanlardan birisi de eski CHP Milletvekili Eren Erdem'dir." ifadesini kullandı.

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, Alevilerin ve diğer inançlardaki mahkumların varlığının yok sayılmasının kabul edilemez olduğunu aktararak, bu talebin yerine getirilmesi için yetkilileri sorumlu davranmaya davet etti.

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