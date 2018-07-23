HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'ndan bedelli askerlik önerisi

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Türkiye'nin artık ortak aklı bulmak üzere demokrasisini çalıştırmadığını öne sürerek, ortak akıldan daha fazla aidiyetlerin öne çıktığını savundu. Parti aidiyetlerinin ortak aklı bulmayı engellediğini belirten Katırcıoğlu, bundan dolayı doğru tartışmalar yapılamadığını söyledi.

"İŞSİZ GENÇLERİN FARKLI BİR MUAMELEYE TABİ TUTULMASI LAZIM"

Konuya gelir dağılımı perspektifinden de bakmak gerektiğini savunan Katırcıoğlu, "Askere gitmek üzere olan işsiz gençlerin farklı bir muameleye tabi tutulması lazım. Onlara belki sıfır faizle veya belli dilimlere yayılmış olarak bir kredi verilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ise bedelsiz askerlik yapanların bu süreçteki sigorta primlerinin hazine ve maliye tarafından karşılanması taraftarı olduklarını ve bununla ilgili önergelerinin de olacağını ifade etti.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, iki teklifin birleştirilmesi ile Kanal İstanbul konusunun "arada kaynatılmak istendiğini" öne sürdü. Şener, "Askerlik çağındaki işsiz gençlerin hukukunu nasıl koruyacağız? Bu tür yasama faaliyetleriyle Meclisin ağırlığını da hissettiremeyiz." diye konuştu.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

