HDP İstanbul Milletvekili Paylan:

Bir gazetecinin, "MGK bildirisi yayımlandı ve proje terör örgütleri ifadesi dikkat çekti. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Paylan, "Güvenlikçi politikalara hapsolmuş iktidarlar hep bir düşmana ihtiyaç duyarlar. MHP ile yaptığı koalisyon sonrası AKP, MHP'nin ideolojisine yedeklenerek bütün talepleri terör diye yaftalamaya çalışıyor. Terör diye yaftalama meselesi diktatörlerin yaftasıdır. Biz bu yaftayı kabul etmiyoruz." karşılığını verdi.

İşçilerin ekonomisinin büyümediğini, emeklilerin alım gücünün artmadığını ve çiftçilerin borç altında olduğunu savunan Paylan, "Çiftçiler, işçiler, emekliler büyümediyse kim büyüdü? Toplumun yüzde biri büyüdü. Yandaş zenginler, finansçılar, inşaat şirketleri büyüdü. Belli rakamları büyüterek, bu büyümeyi sağlayabilirsiniz ama bu, geniş kesimlerin hayrına bir büyüme değildir." ifadesini kullandı.

Meclis Camisi'ne dair çalışmalara ilişkin bir soru üzerine Paylan, "İktidar, orada mimarisi ile Cumhuriyetin belirli dönemlerini temsil eden bir cami var ve onu yıkmak istiyor. Meclise de çok ihtişamlı bir cami yaparak, Meclisi külliye olarak adlandırmak istiyorlar." iddiasında bulundu. Paylan, "külliye" söyleminin herkesi kucaklamayan bir söylem olduğunu öne sürerek, mevcut caminin ihtiyaca cevap verdiğini söyledi.

Gazetecilerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak açıklamalarını anımsatması üzerine Paylan, kendi adaylarıyla Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gireceklerini ve milletvekilliği seçimlerine de kendi listeleriyle yer alacaklarını vurguladı.

- "Kendi adayımızın başarısına kilitlenmiş durumdayız"

Paylan, şöyle devam etti:

"Kendi adayımızın, Türkiye'de demokrasi, insan hakları konusunda amasız, fakatsız eşitlik talebiyle yükseltebilen tek aday olacağını düşünüyoruz. Şu anda kendi adayımızın başarısı konusuna kilitlenmiş durumdayız. Bu konuda hazırlıklarımız var. Mecliste de milletvekilliklerimiz düşürüldü ama biz 59 gidip 159 milletvekili ile geleceğiz. Bu iddiadayız. Cumhurbaşkanı adayımızın da iddialı bir aday olacağını ve onun öncelikle ikinci tura kalması için elimizden geleni yapacağımızı söylüyoruz.

Bu konuda da elbette ki muhalefet partilerinin dirsek temasına ihtiyaçları vardır. Temel ilkeler doğrultusunda birbirleriyle konuşmak, ikinci turda yer alabilecek adayın bu faşist koalisyona, ittifaka karşı başarılı olması ve Türkiye'nin tekrar demokrasiye taşınması için dirsek temasına ihtiyaç vardır. Bu dirsek temasının da önümüzdeki günlerde, aylarda olacağını düşünüyorum."