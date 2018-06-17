Enver ALAS - Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA - HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) İstanbul mitingini Bakırköy Halk Pazarı'nda yaptı.
Miting için yaklaşık iki saat öncesinden gelenler alana iki ayrı noktadan giriş yaptı. Miting nedeniyle alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Bakırköy Halk Pazarı'na çıkan yollar trafiğe kapatılırken, polis bariyerleri yol kenarlarına konuldu. Mitinge gelenlere kontrol noktalarında üst araması yapıldı. Pankart ve flamalar tek tek incelendikten sonra alana sokulmasına izin verildi. HDP'nin İstanbul mitingine Eşbaşkan Pervin Buldan ile milletvekilleri ile milletvekili adayları katıldı. Adaylar tek tek kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Adayların ardından siyasetçi Ahmet Türk konuştu. Türk, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde başarı dileklerini iletti. Son olarak kürsüye çıkan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran'da sandıklardan büyük bir oranla çıkacaklarına inandıklarını söyledi.
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