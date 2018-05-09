HDP İzmir Milletvekili Doğan:

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, "Çok hassas bir süreç. Eğer HDP yüzde 10 barajının altında kalırsa AKP'nin parlamentodaki çoğunluğu sağlanmış olacaktır." dedi.

Doğan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Alevilerin ezilen bir kesim olduğunu savunarak, HDP ile politika yapmaları gerektiğini ifade etti. Doğan, Alevi kadınları da HDP'ye davet etti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretinin de hassas bir ziyaret olduğunu anlatan Doğan, Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini bildirdi.

Türkiye'nin yönetilemez hale geldiğini öne süren Doğan, HDP'nin seçimlere ilişkin bir simülasyon yaptığını anımsattı.

Doğan, "Çok hassas bir süreç. Eğer HDP yüzde 10 barajının altında kalırsa AKP'nin parlamentodaki çoğunluğu sağlanmış olacaktır. Bu da geri dönüşün tahkim edilmesi, kurulmak istenen sistemin sağlamlaştırılması, tek kişilik oligarşik yapının onayı anlamına gelecektir." diye konuştu.

