Aralarında Osman Baydemir'in de bulunduğu HDP'li 8 milletvekilli hakkında fezleke hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerde Osman Baydemir, Alican Önlü, Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, Nadir Yıldırım, Dilek Öcalan, Mizgin Irgat ve Garo Paylan'nın, yaptıkları konuşmalarda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı övdükleri, terör örgütü propagandası yaptıkları ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin taziyelerine katıldıkları belirtildi.

Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkındaki fezlekede, 5 Ekim 2017'de partisinin Diyarbakır İl Başkanlığındaki basın açıklaması, Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün fezlekesinde 27 Eylül 2017'de yaptığı bir açıklama ve Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca hakkındaki fezlekede ise 25 Kasım 2017'de bir röportajında terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ı övücü beyanlarda bulunarak suçu ve suçluyu övmesi yer aldı.

Alican Önlü hakkında hazırlanan fezlekenin bir diğer gerekçesi de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkenin güvenliği ve bölge halkının huzuru için Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar oldu.