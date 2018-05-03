HDP'li Abdullah Zeydan'ın hapis cezası onandı

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Zeydan'ın avukatlarının, kararın bozularak yargılamanın yeniden yapılması ve sanığın tahliyesine ilişkin talebini değerlendiren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Deliller ve işlemlerde herhangi bir eksiklik bulunmadığı ifade edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığı, kararda bir isabetsizlik görülmediği anlaşıldığından, istinaf başvurusunda bulunan sanık müdafilerinin ileri sürdüğü istinaf itirazları yerinde görülmemiş olmakla, istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmiştir.

Mahkemenin, tutukluluğun devamına ilişkin gerekçesi, sanığa verilen ceza miktarı ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınalarak tahliye taleplerinin reddine karar verildi."