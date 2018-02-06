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HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü

POLİTİKA HABERLERİ | 06.02.2018 17:17 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü.

HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
helal
Güzelll
Dileğimiz hepsinin düşürülmesi.....
türkleri bombalayıp öldüren vatan haini teröristlerin vekilliği türkiyede görüldü.KAZIYIN BUNLARI
Mehmetçiğin askerlik süreleri sigortalı sayılsın emeklilik primini devlet ödesin..
geç bile kalındı. darısı diğer PKK sempatizanları na inşaallah...
çözüm olacakmı peki istersen öldür istersen içeri at
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