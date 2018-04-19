HABER

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 15:05 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü. Bu kararla HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 48'e düşmüş oldu.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın milletvekilliği düşürüldü. TBMM Genel Kurulu'nda, Baydemir ve Irmak'ın hakkında mahkemelerce verilen ve kesinleşmiş cezalara ilişkin Başbakanlık tezkereleri okunarak, bilgiye sunuldu.

Anayasa gereğince, TBMM Genel Kurulu'nda okunan tezkerelerin ardından Baydemir ve Irmak'ın milletvekilliği düştü.

1028892

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan çarptırıldığı 10 yıl hapis cezasını, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi de HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'e polise hakaret suçundan yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını onamıştı.

Bu kararla HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 48'e düşmüş oldu.

AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Ömer Halisdemir davasında karar çıktı! Ömer Halisdemir davasında karar çıktı!
Erdoğan'dan erken seçim açıklamasıErdoğan'dan erken seçim açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Son dakika Osman Baydemir Selma Irmak

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Okuyucu Yorumları 26 yorum
önemli olan halkın gönlünden düşürebilmek...onu da başaramayacaksınız...
teröre destek veren kim varsa bırak vekilliği , memur bile olmasın
Allah hakkınızı bırakmasın sayın başkanım
ha hah ver mehteri
maaşlarıda kesildimi?
milletvekilliginden dusurdunuz ama milletin kalbinden dusuremeyeceksiniz ! hz yusufuda zindanlara attilar ama sevenlerinin gonlunden alamadilar bir hic ugruna vekilleri zindana attiniz vicdansizlar.
tayyip ve bahçeli seçime hazırlık yapıyor..ne yapsanız ne etseniz gideceksiniz selo başkanda çıkacak iktidar olacak
çok isabetli oldu hainlerin yeri meclis değil.
herhalde hdp ile mhp nin miletvekili sayısını eşitlemeye çalışıyorlar :)
ohhhh bislikler şimdiye kadar aldıklar baralar haram olsun.yedikleri kabapıslık yapanlar bunlar
yuh ya yuh bu kadarmı korkuyorsunuz değil bu ikisini hepsinin milletvekilliğini düsürsenizde yine o meclıse girecekler onlar girmezse onaların yerine baskaları girecek güneydoğudan oy yok akp ye
İnşallah kalan 48 ide seçimden sonra düşer.
geç oldu temiz oldu
Ve bunun adı demokrasi mi?
HEPSİNİN SONU GELDİ.......!!!!!!!
Var ya size inat hdp ye oy vereceğim yemin ederim.
hiç bırakmayın Kürt lere gelince böyle oluyorsunuz yarın da suriyeli milletvekileleri meclise girer konu Kürt olunca bütün diller lal olur
adamların işi güçü yok giidip geliyor hdp ile uraşıyorlar
hakkat neyin kafasini yasiyor turkiye havasinda zehirli oksijenmi var zorbazlikla ulke yönetilmezz
ZALİMLERİN DÜNYASI KÜRTLER ÜZERİNDE DENENİYOR
bir gün herkes düsecek
Görüyorsunuz ! Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz mikemmel görüyorsunuz.
Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir.
bana göre pkk ya desdek verenler kadar fetöye destek verenlerinde vekilliği düşmesi lazım.
şimdiye kadar nerdeydiniz iki ay sonra genel seçim diyorsunuz
ama akepe tertemiz akepe de hiç terörist yokk...
Diğer Haberler
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açıklama

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açıklama

Son dakika! Mustafa Destici: Erdoğan ilk turda seçilir

Son dakika! Mustafa Destici: Erdoğan ilk turda seçilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Son dakika! 24 Haziran seçimi ile ilgili Mahir Ünal'dan açıklama

Son dakika! 24 Haziran seçimi ile ilgili Mahir Ünal'dan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.