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HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 17:33 | Son Güncelleme

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Siverek ilçesinde katıldığı nevruz kutlamasında, "Bu politika, devam ederse Kürt'e kopmaktan başka hiçbir seçenek bırakmıyorsunuz" dedi.

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP'li Baydemir, Siverek'te, partisi tarafından düzenlenen nevruz kutlamasına katıldı. Ayvanat Mahallesi'ndeki boş arazide yapılan kutlamada konuşan Baydemir, şunları söyledi:

"Siverek’ten Süleymaniye’ye, Halep’e, Zaho’ya, Duhok’a, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’a binlerce selam olsun. Bütün bu zulüm, kan ve gözyaşı sizin adınıza işleniyor. Kürt’ten önce, Alevi’den önce, mazlum halkımızdan önce, Türk halkının bu rejime 'Hayır' demesi gerekiyor. Esas sizin benim adıma 'Afrin’e gitme, Kürt kardeşimi öldürme' demeniz gerekiyor. Tarihten ders çıkarmak gerekiyor. Bundan 100 yıl önce Enver ve Talat paşalar vardı. Aynı bu iktidar gibi aynı duygu ve yanlışlarla hareket ettiler. Büyük bir imparatorluktan küçük bir devlete dönüştüler. Bu politika, devam ederse Kürt'e kopmaktan başka hiçbir seçenek bırakmıyorsunuz. Bu yanlıştan hükümetin dönmesi için en büyük itirazı Türk halkının kendisinin ortaya koyması gerekiyor."

HDP'li Baydemir’in konuşması sırasında kalabalık arasında bulunanlar sık sık terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı. Davul ve zurna eşliğinde halay çeken kalabalık, daha sonra alandan ayrıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Osman Baydemir HDP Kürt

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Yanlış Cümle kullanıyorsun.Biz Afrinde Kürt kardeşlerimizi değil.Pkkypgpyd'li teröristleri öldürdük.
Bu adam ne yazık ki bu devletin maaşını almaya devam ediyor.
geçmişten bahsetme geçmişten..osmanlı imparatorluğu 600 yıl geniş bir alanda hakimiyet kurmuş..eğer etnik temizlik yapsaydı şimdi çevremiz bu denli hayinlerle çevrilmezdi...siz iyi niyetten anlamıyorsunuz..ne oldu çözüm sürecinde?? iyilikten maraz doğdu...
Defolup gidin o zaman afrine
elinden geleni arkana koyma bu vatan sizin gibi ruhunu satmışlar la kurulmadı ki size pay verelim ülkesini seven kürtler size yeter bırak diğer vatan evlatlarını biz hazırız yiyorsa maçan harekete geç bak bakalım neler olacak ondan sonra seni kimse kurtarabiliyor mu vatansız kansızlar
benim onlarca kürt arkadasim var hepsi sizden tiksiniyor nefret ediyor tescilli hainler sizi Allah belanizi TC de cezanizi veriyor işte sizi insan yerine koyana Lanet olsun
guney doguda yatirim yapilmamasinin sebebi pkk hdp dir bunlarin kafa basmiyor bu teror olmass oralar bati gibi degerlenir sonra biz aciz hak ediyorsunuz
vallaha çok iyi olur kopun siz ayrılında gerçek kürtlerde rahatetsin kütrle terörist belli olsun ama işinize gelmez.
dene bakalım,ne oluyor,aşağılık herif.siz artık kürt halkını temsil etmiyorsunuz.arkanızdan da kimsenin geleceğini sanmam.sizin palavralarınıza artık kimse inanmıyor.vatan haini,kanı bozuk,satılmış amerikan köpekleri.
baydemir diyarbakırda seni mahkeme etmişlerdi bu örgütçüler ne kadar basitsin ve sığ sın bu insanları kandırmayı bırakın artık bu milleti bölemeyeceksiniz vatan hainleri için adres belli imralı yada suriye
Chp lişer aman bunların peşine takılmayın. Kendilerini yaktılar sizide yakarlar..
sanki balka bir niyeti varmış gibi.. çocuk mu kandırıyorsunuz sayın terör destekçisi. yok öyle boşa beleşe toprak kazanmak biz kan döküp kazandık.
Bu kardesligin bozulmasina sebep olan herkesin Allah belasini versin.
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