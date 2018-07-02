HDP Mardin milletvekilleri mazbatalarını aldı

Nezir GÜNEŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi'den (HDP) Mardin milletvekilleri seçilen Mithat Sancar, Pero Dündar, Tuma Çelik ve Ebru Günay, il seçim kuruluna gelerek mazbatalarını aldı. Töreninin ardından adliye önünde açıklama yapmak isteyen HDP'li vekillere polis izin vermedi.
Mardin Adliyesi'ne gelerek mazbatalarını alan HDP Mardin milletvekilleri Mithat Sancar, Pero Dündar, Tuma Çelik ve Ebru Günay, HDP İl Eş Başkanları Eylem Amak ve Ali Sincar ile partililer ile birlikte adliye çıkışında açıklama yapmak istedi. Ancak polisin izin vermemesi üzerine, HDP'li vekiller, Karayolları Parkı'na giderek burada açıklama yaptı.
HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, AK Partili milletvekillerine adliye binası önünde açıklama için izin verildiğini hatırlatarak, kendilerine izin verilmemesine tepki gösterdi. HDP Sincar, "Halkımızın haklı talepleri Meclis'te bu arkadaşlarımız tarafından gür bir şekilde savunulacaktır. Mardin'deki ve Türkiye'deki tüm sorunların takipçisi olacaklardır. Bu konuda kendileri bize söz vermiştir. Sözlerini tutacaklarını biliyoruz. Kendilerine güveniyoruz. 7 Haziran'dan sonra bu benim üçüncü mazbata alışım. 7 Haziran, 1 Kasım sonrası mazbataları aldıktan sonra adliye çıkışında gayet açık bir şekilde adliye binasının merdivenlerinde basın açıklamamızı yapıyorduk. Şimdi ise bize geldi dediler ki basın açıklamasını yapamazsınız. Valiliğin kararıdır. Valilik seçim dönemi boyunca pek çok baskıyı ve ihlali engelleyemedi kendisi aynı zamanda içinde bulundu. Valilik seçim akşamı kutlama adı altında Mardin'in trafiğini felç eden o konvoyları gösterilere ses çıkarmadı. Bizim 20-30 gencimizin kutlanmasına izin vermedi. Şimdi de çok doğal çok insani çok medeni bir şey olan basın açıklamamıza izin vermedi. Buna bir yasak getirmenin anlam vermek gerçekten çok zor. Ama biz gerçekten biliyoruz. Biz bu yasaklarla bu keyfi yönetimi anlayışı ile sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mazbatalar Mardin halkının oy veren vermeyen her bir bireyin iradesine içeriyor. Biz bu iradenin gereğini sonuna kadar yapmaya arkadaşlarımızla birlikte söz veriyoruz" dedi.
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