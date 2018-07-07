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HDP Meclis Grubu'nda seçim

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2018 14:24 | Son Güncelleme

HDP TBMM Grubu, grup yönetimi ve Meclis yönetimi için seçim yaptı - Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen grup başkanvekilliğine seçildi - Mardin Milletvekili Mithat Sancar ise TBMM Başkanvekili adayı olarak belirlendi

HDP TBMM Grubu, grup yönetimi ve Meclis yönetimi için seçim yaptı.

HDP TBMM Grubu, grup yönetimi ve Meclis yönetimi seçimi için Grup Toplantı Salonu'nda basına kapalı toplandı.

Toplantıda, iki grup başkanvekili ve TBMM Başkanlık Divanı'nda HDP'ye düşen 1 Başkanvekili ile 1 idare amirliği için isimler belirlendi.

HDP Grup Başkanvekilliklerine, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ile Kars Milletvekili Ayhan Bilgen seçildi.

TBMM Başkanlık Divanı için ise Başkanvekili olarak HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, İdare Amiri olarak Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul aday gösterilecek.

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