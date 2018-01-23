HDP Milletvekili Irmak, SEGBİS ile savunmayı reddetti

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- KOCAELİ'de tutuklu HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, yaptığı bir konuşmada 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yapmak istemediği gerekçesiyle duruşmaya çıkmadı. Mahkeme, sanığın duruşma günü ve saatinde SEGBİS ile hazır edilmesini istedi.

HDP Milletvekili Selma Irmak'ın, 14-15 Kasım 2015'te Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Kurul Toplantısı sırasında, terör örgütü PKK'nın yayın organı televizyondaki programa canlı bağlanarak, 'Cumhurbaşkanına hakaret' içeren konuşmalar yaptığı iddiasıyla, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 1 no'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan Irmak, Diyarbakır 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya SEGBİS ile katılmak istemediğini belirterek, çıkmadı. Mahkemeye dilekçe gönderen Selma Irmak, duruşma salonunda savunma yapmak istediğini bildirdi. Daha sonra söz hakkı alan Irmak'ın avukatı Erhan Ürküt, adil yargılanmanın yapılması için müvekkilinin duruşmaya getirilmesini talep etti.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme, mevcut yasal düzenlemeler kapsamında başka kentteki cezaevinde bulunan Selma Irmak'ın, SEGBİS ile savunmasının alınmasının imkân dahilinde olduğunu belirterek, talebi reddetti. Irmak'ın bulunduğu ilin mahkemesine talimat yazılmasına karar veren mahkeme, sanığın duruşma günü ve saatinde SEGBİS ile hazır edilmesini istedi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.