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HDP milletvekilleri, Mesut Barzani ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 18:32 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın başkanlık ettiği partili heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı ve KDP Başkanı Mesut Barzani'yi ziyaret etti.

HDP milletvekilleri, Mesut Barzani ile görüştü

DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın başkanlık ettiği partili heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı ve KDP Başkanı Mesut Barzani'yi ziyaret etti.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile milletvekilleri Feleknas Uca, İmam Taşçıer ve Osman Baydemir bugün Irak'ın kuzeyine gitti. HDP heyeti Erbil'de IKBY eski Başkanı Mesut Barzani'yi ziyaret etti. HDP heyeti, KDP Genel Başkanlığı görevini sürdüren Mesut Barzani ile yaklaşık 1.5 saat görüştü. HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, görüşmede, yaşanan son siyasal gelişmelerin ele alındığı ifade edildi. Heyetin daha sonra IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve çeşitli siyasi partilerin temsilcileriyle görüşmesi bekleniyor.
HDP heyetinin yarın ise bölgedeki diğer partilerle görüşmesi bekleniyor. Pazartesi günü Süleymaniye'ye geçecek olan heyetin burada da görüşmeler yapacağı bildirildi.

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HDP milletvekilleri, Mesut Barzani ile görüştü

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