IHAAW150751-SIY/19-04-2018
- HDP Milletvekilleri Osman Baydemir ve Selma Irmak’ın milletvekilliği düşürüldü.
19.04.2018 15:07:51 TSI
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HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü
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