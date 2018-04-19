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HDP Milletvekilleri Osman Baydemir ve Selma Irmak’ın milletvekilliği düşürüldü.

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 15:14 | Son Güncelleme

IHAAW150751-SIY/19-04-2018 - HDP Milletvekilleri Osman Baydemir ve Selma Irmak’ın milletvekilliği düşürüldü. 19.04.2018 15:07:51 TSI NNNN

IHAAW150751-SIY/19-04-2018

- HDP Milletvekilleri Osman Baydemir ve Selma Irmak’ın milletvekilliği düşürüldü.

19.04.2018 15:07:51 TSI
NNNN

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