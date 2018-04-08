AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 138. Genel Kurulunda, HDP milletvekilleriyle ilgili konunun ele alındığını belirterek, "Komitenin, HDP milletvekillerinin şikayet dosyalarından ve HDP milletvekillerinin oraya gelip aktardıklarından bilgilendikleri için bilgilerinin hem eksik hem yanlış hem yanlı olduğunu konuşmalarımızda gözledik. Sorulan sorulara etraflıca açıklamalar yaptık. HDP milletvekillerinin anlattıklarının doğru olmadığını ifade ettik." dedi.

PAB 138. Genel Kurulu'na katılan Türk Grubu Başkanı Çakır, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, gündem maddesi göç olan ve 5 gün süren genel kurulda önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini, ilgili komiteye bir sunum yaptıklarını belirterek, "HDP milletvekillerinin neden tutuklandıklarını anlattık." ifadesini kullandı.

Komiteye, Türkiye'deki tutuklu milletvekilleriyle ilgili yanlış bilgiler aktarıldığına işaret eden Çakır, "Elliden fazla HDP milletvekilinin dosyası komitede görüşülmekteydi. Gördüğümüz şudur; Komite, HDP milletvekillerinin şikayet dosyalarından ve HDP milletvekillerinin oraya gelip aktardıklarından bilgilendikleri için bilgileri hem eksik hem yanlış hem yanlı olduğunu konuşmalarımızda gözledik. Sorulan sorulara etraflıca açıklamalar yaptık. HDP milletvekillerinin anlattıklarının doğru olmadığını ifade ettik." diye konuştu.