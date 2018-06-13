HDP mitinginde Demirtaş'ın TRT'deki konuşması izlettirilecek

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP'nin Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yapacağı seçim konuşması, HDP'nin 17 Haziran'daki İstanbul mitinginde, dev ekrandan kalabalığa izlettirilecek.
HDP'nin İstanbul Bakırköy Halk Pazarı'nda 17 Haziran Pazar günü gerçekleştireceği büyük mitingte, HDP'nin cezaevindeki cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yapacağı konuşma izlettirilecek. Saat 17.00'de başlayıp saat 21.00'de sona ermesi beklenen mitingin bitmesine 10 dakika kala Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nde çekilen TRT propaganda konuşması miting alanından partililere izletilecek. Bunun için miting alanına dev ekran konulacağı belirtilirken, mitinge HDP'nin eş başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli'nin de katılıp konuşacağı öğrenildi.
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