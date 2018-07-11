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HDP MYK toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2018 16:54 | Son Güncelleme

HDP MYK'de Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç'un parti sözcüsü görevini sürdürmesi kararı alındı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç'un parti sözcülüğü görevine devam etmesi kararı alındı.

HDP MYK, bugün Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıda, Eş Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç'un parti sözcülüğü görevini sürdürmesi kararı alındı.

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Anahtar Kelimeler:
HDP MYK Parti Sözcüsü saruhan oluç

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