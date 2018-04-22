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HDP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için Selahattin Demirtaş'ın adı geçiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 15:55 | Son Güncelleme

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP’nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ı aday göstereceklerini söyledi.

HDP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için Selahattin Demirtaş'ın adı geçiyor

Rudaw haber bültenine bağlanan Ziya Pir, HDP’nin seçimlere ismi geçen partilerle (HÜDA-PAR/ CHP) ittifak yapmayacağını çünkü yaptıkları anketlere göre yüzde 10 barajını geçtiklerini söyledi.

"İLK TERCİHİMİZ SELAHATTİN DEMİRTAŞ OLUR"

Pir, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda kimsenin kazanmayacağını düşünüyoruz. Aday olarak ise ilk tercihimiz Sayın Selattin Demirtaş olur" dedi.

"Seçimlerde Abdullah Gül’ün aday olması durumda onu destekler misiniz?" sorusuna da Pir şu yanıtı verdi: "Tabanımızda Abdullah Gül’ün desteklenmesi için bir talep var. Dolayısıyla Erdoğan’a karşı onu destekleriz."

Pir daha sonra Twitter'dan bir açıklama daha yaparak, "Rudaw Tv'de partimizin yetkili organlarının Cumhurbaşkanı adayımız konusunda henüz bir karar vermediğini, ancak tartışılan isimler arasında elbette Sn Demirtaş'ın da adı geçiyor, dedim." ifadelerini kullandı.

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HDP Son dakika Selahattin Demirtaş

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