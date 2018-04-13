HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kulisleri hareketlendiren gelişme

HDP’de geçen hafta sonu yapılan Parti Meclisi (PM), ardından da Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarında partinin seçimlere yönelik seçim stratejileri ele alınmıştı.
Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, parti içindeki ağırlıklı görüş, HDP’nin Cumhurbaşkanı adayını bir an önce kamuoyuna ilan etmesi yönünde. Kulislerde HDP’nin yeni bir hamle yapması, OHAL nedeniyle baskı altındaki topluma yeni bir umudun verilmesi gerektiği, bu umudu da ancak tutuklu durumdaki eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın verebileceği konuşuluyor.
Demirtaş’ın cezaevinde olsa bile toplumda büyük bir karşılığının olduğu ve HDP’nin oy oranını 7 Haziran’ın ötesine taşıyabileceği görüşleri dile getiriliyor. Parti içinde Demirtaş’ın 16 Nisan’da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasında ceza gelebileceği; böylece olası adaylığının önünün erkenden kesilmek istendiği yorumları da yapılıyor. Bazı partililer ise, Demirtaş’ın aday olması durumunda bölgedeki seçmenin tepkisini çekmemek için ceza verilmeyeceği görüşünü dile getiriyor.
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