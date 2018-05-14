HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, tüm cumhurbaşkanı adaylarını Filistin için ortak mitinge çağırdı

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasının ardından başlayan protestolarda 50'den fazla kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yapan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, rakiplerine çağrıda bulunarak, "Bu vahşeti protesto etmek ve Filistin halkı ile dayanışmak için sivil toplum öncülüğünde, İstanbul'da büyük bir miting yapalım" dedi.

'İSRAİL HÜKÜMETİNİN VAHŞETİNİ DURDURMAK İÇİN ORTAK DURUŞ GÖSTERİLMELİ'

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail hükümetinin sınır tanımayan barbarlığını lanetliyorum. Mazlum Filistin halkının katledilen evlatlarına Allah'tan rahmet, yaralılarına şifa diliyorum. İsrail hükümetinin vahşetini bir an önce durdurabilmek için güçlü bir ses, ortak bir duruş gösterilmesi gerekir" ifadelerine yer verildi.

'MİLYONLARIN ÇIĞLIĞI BU KATLİAMI DURDURABİLİR'

Türkiye toplumu bu vahşet karşısında sessiz kalmadığını ve kalmayacağını dünyaya en güçlü şekilde göstermelidir denen açıklama şöyle devam etti: