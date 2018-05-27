HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Antalya milletvekili adayı Deniz Yıldırım bir buçuk yıldır Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan partisinin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın ziyaret sırasında kendilerine vasiyette bulunduğunu söyledi. Yıldırım, Demirtaş'ın "'Biz dik durduk, eğilmedik. O yüzden buradayım. Vasiyetimdir, eğer cezaevinde ölürsem cenazemi dik çıkarın. Yatırarak çıkarmayın'" vasiyetinde bulunduğunu ifade etti.
"ÖLÜRSEM CENAZEMİ DİK ÇIKARIN"
HDP Antalya İl Örgütü, milletvekili adayları tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Bir restorandaki toplantıya, bazı sivil toplum örgütleri ile siyasi parti temsilcileri de katıldı. Partinin ikinci sıra milletvekili adayı avukat Deniz Yıldırım ile dördüncü sıra adayı avukat Hadi Cin, Edirne Cezaevi'nde tutuklu HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'la yaptıkları görüşmeyi anlattı. Yıldırım, Selahattin Demirtaş'ın ziyaret sırasında kendilerine vasiyette bulunduğunu belirterek, "Demirtaş bize 'Biz dik durduk, eğilmedik. O yüzden buradayım. Vasiyetimdir, eğer cezaevinde ölürsem cenazemi dik çıkarın. Yatırarak çıkarmayın' dedi. Biz de dik duracağız" dedi.
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