HABER

'HDP'nin faaliyet göstermesi bu ülkenin hayrınadır'

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2018 07:31 | Son Güncelleme

Rubil Gökdemir, AK Parti ve MHP'lilerin, "Kuvvetler ayrılığı, demokrasi ve hukuk devleti gibi kavramlar bizi emperyalist tehditler karşısında koruyamıyor" dediklerini ileri sürdü.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan MHP'nin son 1 Kasım seçimlerinde Ankara'dan Milletvekili adayı gösterdiği Rubil Gökdemir, HDP'nin siyaset yapmasının bu ülkenin birliği ve bütünlüğü için önemli olduğunu söyledi.

'HDP, BU ÜLKENİN BİRLİĞİ VE BÜTÜNLÜĞÜNÜN SİGORTASIDIR'

"Ben demokratik sivil siyaseti savunan biriyim" diyen Gökdemir, şunları kaydetti:

"Türk milliyetçilerinin ağzına almaktan bile korkacakları HDP konusuna gireyim. Demokratik sivil siyaseti savunan bir Türk milliyetçisi olarak, HDP'nin demokratik sivil siyaset kuralları içinde siyaset yapmasını bu ülkenin bütünlüğünün, birliğinin sigortası olarak sayarım. HDP'nin faaliyet göstermesi bu ülkenin hayrınadır. Ama demokratik sivil siyasete bağlı olmak şartıyla. Bir devlette hukuk ve kuvvetler ayrılığı işliyorsa o devleti kimin yönettiğinin hiç bir önemi yoktur. Bir devlet kurum ve kurallarıyla yaşar, devletin bekası böyle temin edilir."

Gökdemir programda Ankara kulislerinde konuşulan bir konuyu da gündeme getirdi. Eski MHP'li Gökdemir, AKP ve MHP'lilerin, emperyalist güçlerin kuvvetler ayrılığı, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerini kullanarak Türkiye'ye müdahale ettiklerini savunduğunu ileri sürdü.

'ÜLKEMİZE SALDIRIYOR'

Gökdemir konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Ankara kulislerinde bu ittifakı demokratik sivil siyasetin gerekçeleriyle ifade edemiyorlar. 'Emperyal güçler, dış odaklar, sizin çok önemsediğiniz kuvvetler ayrılığını, demokratik sivil siyasetin enstrümanlarını kullanarak devletimizin bekasına tehdit oluşturacak müdahaleler ve sızmalarda bulunuyor' diyorlar. 'Kuvvetler ayrılığı, demokrasi ve hukuk devleti gibi kavramlar bizi bu tehditler karşısında koruyamıyor' diye açıklıyorlar. Ak Parti ve MHP'liler böyle anlatmaya başladılar. Samimi şekilde söylüyorum bu ittifakın psikolojik temeli budur."

Bu telefon Türkiye'yi sallayacak!Bu telefon Türkiye'yi sallayacak!
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
İlber Ortaylı: Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi veriliyorİlber Ortaylı: Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi veriliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP HDP rubil gökdemir ak parti

En Çok Okunan Haberler

Son ankette ittifak detayı

Son ankette ittifak detayı

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Türk dizilerinin yasaklanmasının ardından skandal iddialar!

Türk dizilerinin yasaklanmasının ardından skandal iddialar!

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

Erdoğan'dan fetva talimatı! Diyanet harekete geçiyor

Erdoğan'dan fetva talimatı! Diyanet harekete geçiyor

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu 'ittifak' şartlarını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu 'ittifak' şartlarını açıkladı

Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı

Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı

Okuyucu Yorumları 8 yorum
PKK ülkemizin de Kürt halkının da düşmanıdır. HDP de etnik kökenli bir partidir. Ancak ne olursa olsun siyasi olarak mecliste temsil edilmelidir. Aslında tek yapması gereken PKK nın terör örgütü olduğunu kabul etmesidir. Soydaşlarının kurduğu bir terör örgütü, uyuşturucu ve silah çetesine destek vermemeli aksine kınamalıdır. Vekillerini fikir yada barışçıl olduğu sürece eylemlerinden dolayı tutuklamanın demokraside izahı olamaz. Mağdur duruma düşerler ve daha da güçlenirler. Suyu akışına bırakmak lazım.MHP li vekil doğru konuşmuş.
NASIL BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYORSUNUZ: BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN OLMADIĞI,MİLLİ GELİRİN ADALETLİ BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILMADIĞI,HİÇBİR ŞEKİLDE ELEŞTİRİNİN KABUL EDİLMEDİĞİ,AYRI GÖRÜŞTE OLANLARIN TERÖRİST,DARBECİ İLAN EDİLDİĞİ,HER GÜN GÜNDEMİN DEĞİŞTİĞİ ,KANUN YERİNE "KHK"-LARIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ,AYRIŞTIRILAN VE MECLİSİN DEVRE DIŞI KALDIĞI UMUDUN YOK OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ,YOKSA DEMOKRASİNİN,EŞİTLİĞİN,ÇOK SESLİLİĞİN,SAYGININ,SEVGİNİN,ANLAYIŞIN,İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN VE EN ÖNEMLİSİ DE ADALETİN OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ?HİÇBİR BASKI ALTINDA KALMADAN HÜR İRADENİZİ KULLANARAK KARARINIZI VERİN LÜTFEN!!!
Çok ilginç sağ kimliğe sahip bir siyasetçi mantıklı açıklama yapıyor, bu mantık tam batı mantığıdır. Batıda aynen öyle duşunur yönetimleride bu doğrultuda. devletin genel prensipleri çerçevesinde devleti kim yömetirse yönetsin hiç önemi yok. AKP olur HDP olur MHP olur CHP İP
BU MİLLETİN BİRLİK VE BERABERLİĞİNİ HİÇ KİMSE BOZAMAZ!İŞTE BİZİM GÜCÜMÜZ BURADA!DÜŞMANA KORKU,DOSTA GÜVEN VERİYORUZ! EMPERYALİSTLERİN YERLİ İŞBİRLİKÇİLERİ KURTULUŞ SAVAŞINDAN ÖNCE DE VARDI,ŞİMDİ DE VAR!AMA RÜZGAR KAYADAN NE KOPARTABİLİR Kİ???DİMDİK AYAKTAYIZ VE HODRİ MEYDAN DİYORUZ! NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!!BU GURUR BİZE YETER!!!
YENİ YASADA, MÜHÜRSÜZ OYLAR KANUNLAŞIYOR!!! HER SANDIKTA YAKLAŞIK OLARAK 300 - 400 OY KULLANILMAKTADIR!!! YANİ, ÖZENLE SEÇTİĞİNİZ SANDIK BAŞKAN VE KURUL ÜYELERİNİN BU KADARCIK OY PUSULASINI MÜHÜRLEYEMEYECEĞİNİ Mİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ,YOKSA DIŞARIDAN, BİNDİRİLMİŞ KITALARDAN GELECEK OLAN MÜHÜRSÜZ PUSULALARI MI???
Bu ülkede Chp diye bir parti var,hiçbir seçimde hiçbir başarı sağlamadığı ve dahi hiç bir yenilik vaad etmediği,yenibirşey söyleme gereği hissetmeden, *irticacı olduğu tescilli olduğu halde % 24 oy alıyor!! şimdi chp olmadığını düşünün, bu serseri mayınlar ne olur? tehlike olur... Not:İRTİCA GERİCİDİR VE CHP ESKİYE ÖZLEM DUYANLARIN PARTİSİDİR
BU MİLLETİN BİRLİK VE BERABERLİĞİNİ HİÇ KİMSE BOZAMAZ!İŞTE BİZİM GÜCÜMÜZ BURADA!DÜŞMANA KORKU,DOSTA GÜVEN VERİYORUZ! EMPERYALİSTLERİN YERLİ İŞBİRLİKÇİLERİ KURTULUŞ SAVAŞINDAN ÖNCE DE VARDI,ŞİMDİ DE VAR!AMA RÜZGAR KAYADAN NE KOPARTABİLİR Kİ???DİMDİK AYAKTAYIZ VE HODRİ MEYDAN DİYORUZ! NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!!BU GURUR BİZE YETER!!!
BU CUMHURİYET,GAZİ MUSTAFA KEMAL VE SİLAH ARKADAŞLARININ,DOLAYISIYLA GENCİYLE VE YAŞLISIYLA,KUCAĞINDAKİ BEBEĞİYLE,CEPHEDEKİ AZMİYLE,TOPYEKÜN BÜYÜK BİR MÜCADELENİN ESERİ OLARAK KURULDU!!! GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ,GELECEKTE DE YIKMAYA ÇALIŞANLAR,GEREKLİ CEVABI ER VEYA GEÇ ALACAKLARDIR!NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE! .
Diğer Haberler
Meral Akşener'den Erdoğan'a sert yanıt

Meral Akşener'den Erdoğan'a sert yanıt

Son ankette ittifak detayı

Son ankette ittifak detayı

Meclis'te Afrin kavgası! Yaralanan vekiller var

Meclis'te Afrin kavgası! Yaralanan vekiller var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunus Emre Enstitüsü açılış törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunus Emre Enstitüsü açılış törenine katıldı

CHP'li Ağbaba: Şeker fabrikasından daha yerli olan var mı?

CHP'li Ağbaba: Şeker fabrikasından daha yerli olan var mı?

Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold ile KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Beştepe'de 

Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold ile KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Beştepe'de 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.