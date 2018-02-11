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HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli oldu

POLİTİKA HABERLERİ | 11.02.2018 18:00 | Son Güncelleme

HDP’nin 3’üncü Olağan Kongresi, Ankara Arena’da yapılıyor. Kongrede yapılan konuşmalarından ardından Eş Genel Başkanlar, Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Uzlaşma Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Oylamada, bin 109 delegeden 837’si oy kullandı. Pervin Buldan ve Sezai Temelli geçerli 837 oyun 823’unu alarak HDP’nin yeni eş başkanları oldular.

HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli oldu

HDP’nin 3’üncü Olağan Kongresi, Ankara Arena’da yapılıyor. Kongrede yapılan konuşmalarından ardından Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Uzlaşma Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.

Duvar'da yer alan haber göre, HDP’nin 100 kişilik Parti Meclisi listesinde 55 kişi liste dışı kaldı.

DEMİRTAŞ VE KEMALBAY PM’DE

55 kişinin liste dışı kaldığı Parti Meclisi’ne yeni girenlerin ilk sırasında Eş Genel Başkanlığa yeniden aday olmayan Selahattin Demirtaş yer aldı. Parti Meclisi’nin ikinci ismi ise Figen Yüksekdağ’ın ardından Eş Genel Başkanlığa getirilen Serpil Kemalbay oldu. Alican Önlü, Bedia Özgökçe Ertan, Dirayet Taşdemir, Garo Paylan, İbrahim Ayhan, Mithat Sancar, Sibel Yiğitalp Parti Meclisi’ne yeni giren isimler oldu.

PM’DE 11 MİLLETVEKİLİ VAR

İçinden MYK üyelerinin seçildiği 100 kişilik Parti Meclisi’nde 11 milletvekili yer aldı. Bu isimler Selahattin Demirtaş, Ayhan Bilgen, Ayşe Acar Başaran, Bedia Özgökçe Ertan, Mithat Sancar, İbrahim Ayhan, Hişyar Özsoy, Garo Paylan, Nadir Yıldırım, Nimetullah Erdoğmuş ve Sibel Yiğitalp oldu.

HDP’nin 9 milletvekili cezaevinde bulunuyor. Yeni Parti Meclisi listesinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın dışında tutuklu milletvekili veya parti yöneticisi yer almadı.

EŞ BAŞKANLAR BELLİ OLDU

HDP'nin 3. Olağan Kongresinde yapılan oylamada, Pervin Buldan ile Sezai Temelli, partinin yeni Eş Genel Başkanları oldu.

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SEZAİ TEMELLİ KİMDİR?

Sezai Temelli, 1963 yılında İstanbul’da doğdu. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Aynı fakültede doktora çalışmalarını tamamlayan Temelli, 1986 yılından itibaren önce araştırma görevlisi, sonrasında da öğretim üyesi olarak İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görev yaptı. ÖES(Öğretim Elemanları Sendikası) ve Eğitim Sen üyesi olarak sendikal mücadelenin de içinde bulunan Temelli, 2016 yılında 675 Sayılı OHAL KHK’sı ile üniversiteden ihraç edildi.

Uzun süre Özgürlük ve Dayanışma Partisi(ÖDP)’nde siyaset yapan Sezai Temelli, 2009 yılında Ufuk Uras ile birlikte partiden ayrıldı. 2013 yılında Halkların Demokratik Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı.
7 Haziran 2015 seçiminde İstanbul Milletvekili olarak 25’inci Dönem Parlamentosunda yer alan Temelli, 1 Kasım 2015’te de İstanbul 2’inci Bölge 3’üncü sıradan milletvekili adayıydı ancak seçilemedi. Halen HDP’nin Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekte olan Temelli’nin eş genel başkan adayı olduğunun açıklanmasının ardından kendisiyle ilgili en sık hatırlatılan konu, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa değişikliği referandumuna “Yetmez ama Evet” diyenler arasında olduğuydu.

Demirtaş'tan HDP kongresine dikkat çeken mesajDemirtaş'tan HDP kongresine dikkat çeken mesaj
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