"HDP olarak bu ülkenin umuduyuz güvencesiyiz"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Biz Halkların Demokratik Partisi (HDP) olarak bu ülkenin umuduyuz, bu ülkenin güvencesiyiz." dedi.
Buldan, PTT Meydanı'nda seçim otobüsü üzerinden halka hitaben yaptığı konuşmada, Ardahan'da Ardahanlılar ile birlikte olmaktan büyük gurur ve onur duyduğunu söyledi.
Van'a kadar sürecek serhat gezilerinin bugün Ardahan'dan başladığını anlatan Buldan, "Biz HDP olarak bu ülkenin umuduyuz, bu ülkenin güvencesiyiz. Bu ülkenin barış, demokrasi, insan hakları, adalet için mücadele etmiş bütün kesimlerinin 24 Haziran'da kararlılıkla HDP'yi sahipleneceğini biliyoruz. Çünkü bu ülkede artık herkes tek umut olarak HDP'yi görüyor." ifadelerini kullandı.
Buldan, şimdiye kadar vadettiği hiçbir şeyi yerine getirmeyen bir iktidarın karşılarında olduğunu öne sürerek, Ardahan halkının iktidara gerekli dersi vereceğini savundu.
- Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için Anayasa Mahkemesine (AYM) yaptıkları başvurunun henüz sonuçlanmadığını anımsatan Buldan, "Buradan AYM'ye sesleniyoruz. Neyi bekliyorsunuz, Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğüne kavuşması için kendi içtihatınızı neden uygulamıyorsunuz, Siz bir cumhurbaşkanı adayının halkıyla temas etmesinden neden korkuyorsunuz?" diye konuştu.
Buldan, sahada hiçbir partiyi görmediklerini söyleyerek, Türkiye'nin her noktasında sahada sadece HDP'nin olduğunu anlattı.
Herkesin birlikte yaşayacağı bir Türkiye'yi vadettiklerini dile getiren Buldan, şunları kaydetti:
"Artık insanlarımızın ölmediği, annelerimizin gözyaşı dökmediği, gençlerimizin, çocuklarımızın toprağın altına düşmediği bir Türkiye vadediyoruz. İşte bütün bunlar 24 Haziran tarihinden sonra güçlü bir HDP ve cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş ile bu ülkeye gelecek."
Buldan, daha sonra Kars'a hareket etti.
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