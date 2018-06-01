"HDP olarak bu ülkenin umuduyuz güvencesiyiz"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Biz Halkların Demokratik Partisi (HDP) olarak bu ülkenin umuduyuz, bu ülkenin güvencesiyiz." dedi.

Buldan, PTT Meydanı'nda seçim otobüsü üzerinden halka hitaben yaptığı konuşmada, Ardahan'da Ardahanlılar ile birlikte olmaktan büyük gurur ve onur duyduğunu söyledi.

Van'a kadar sürecek serhat gezilerinin bugün Ardahan'dan başladığını anlatan Buldan, "Biz HDP olarak bu ülkenin umuduyuz, bu ülkenin güvencesiyiz. Bu ülkenin barış, demokrasi, insan hakları, adalet için mücadele etmiş bütün kesimlerinin 24 Haziran'da kararlılıkla HDP'yi sahipleneceğini biliyoruz. Çünkü bu ülkede artık herkes tek umut olarak HDP'yi görüyor." ifadelerini kullandı.

Buldan, şimdiye kadar vadettiği hiçbir şeyi yerine getirmeyen bir iktidarın karşılarında olduğunu öne sürerek, Ardahan halkının iktidara gerekli dersi vereceğini savundu.

- Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için Anayasa Mahkemesine (AYM) yaptıkları başvurunun henüz sonuçlanmadığını anımsatan Buldan, "Buradan AYM'ye sesleniyoruz. Neyi bekliyorsunuz, Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğüne kavuşması için kendi içtihatınızı neden uygulamıyorsunuz, Siz bir cumhurbaşkanı adayının halkıyla temas etmesinden neden korkuyorsunuz?" diye konuştu.