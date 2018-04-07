HDP Parti Meclisi toplandı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye'nin geleceğinin demokratik, barışçı çözümlerden geçtiğini belirtti.
HDP Parti Meclisi, Temelli başkanlığında parti Genel Merkezinde toplandı.
Temelli, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Suriye'nin geleceğinin nasıl biçimleneceğinin önemli olduğunu ancak buna dair Suriye halklarının konuşması gerektiğini söyledi.
Seçimin OHAL şartlarında yapılmaması gerektiğini ifade eden Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"OHAL koşullarında seçime gidilemez, bu koşullarda seçime gitmek cumhur ittifakının arzuladığı, kurguladığı bir senaryodur. Yine OHAL'i uzatacaklarını söylüyorlar. Çünkü OHAL olmadan seçime gidebilecek bir tabloyla karşı karşıya değiller. Hangi kirli koalisyon pazarlığını yaparlarsa yapsınlar o arzuladıkları meşruiyet krizini aşabilecek sonuca ulaşamayacaklarını çok iyi biliyorlar."
Türkiye'nin sorunlarının aşılması için sadece seçimlerin değil seçime kadar olan süreç ve sonrasının da konuşulması gerektiğine dikkati çeken Temelli, "Biz buradan tüm partilere, seçmenlere ve hatta AKP'ye oy vermiş seçmenlere çağrı yapıyoruz, siyasi iradenizin ipotek altına alınmasına izin vermeyin. Türkiye'nin geleceği demokratik, barışçı çözümlerden geçmektedir." dedi.
Sezai Temelli, bugünkü toplantıda, önümüzdeki dönemin stratejisini ele alacaklarını kaydetti.
Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı
Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim olmadı
İstanbul Başakşehir'de korkunç kaza! Tanker 12 araca çarptı, cadde savaş alanına döndü
3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Rusya'dan ABD'ye çok sert mesaj
Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın
Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Aylin Nazlıaka için karar verildi
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum