HDP Parti Meclisi toplandı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye'nin geleceğinin demokratik, barışçı çözümlerden geçtiğini belirtti.

HDP Parti Meclisi, Temelli başkanlığında parti Genel Merkezinde toplandı.

Temelli, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Suriye'nin geleceğinin nasıl biçimleneceğinin önemli olduğunu ancak buna dair Suriye halklarının konuşması gerektiğini söyledi.

Seçimin OHAL şartlarında yapılmaması gerektiğini ifade eden Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"OHAL koşullarında seçime gidilemez, bu koşullarda seçime gitmek cumhur ittifakının arzuladığı, kurguladığı bir senaryodur. Yine OHAL'i uzatacaklarını söylüyorlar. Çünkü OHAL olmadan seçime gidebilecek bir tabloyla karşı karşıya değiller. Hangi kirli koalisyon pazarlığını yaparlarsa yapsınlar o arzuladıkları meşruiyet krizini aşabilecek sonuca ulaşamayacaklarını çok iyi biliyorlar."

Türkiye'nin sorunlarının aşılması için sadece seçimlerin değil seçime kadar olan süreç ve sonrasının da konuşulması gerektiğine dikkati çeken Temelli, "Biz buradan tüm partilere, seçmenlere ve hatta AKP'ye oy vermiş seçmenlere çağrı yapıyoruz, siyasi iradenizin ipotek altına alınmasına izin vermeyin. Türkiye'nin geleceği demokratik, barışçı çözümlerden geçmektedir." dedi.

Sezai Temelli, bugünkü toplantıda, önümüzdeki dönemin stratejisini ele alacaklarını kaydetti.