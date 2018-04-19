HABER

HDP seçim çalışmalarına başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 15:53 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Temelli: - "Bizim seçim çalışmalarımız diğer partilerinkine benzemez. Biz sandığa sahip çıkarken bir demokrasi ve barış mücadelesi veririz. Şimdi de bunu yapacağız. Hem sandıklarımıza sahip çıkacağız hem demokrasi hem de barış mücadelesini yükselteceğiz"

MERSİN (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bizim seçim çalışmalarımız diğer partilerinkine benzemez. Biz sandığa sahip çıkarken bir demokrasi ve barış mücadelesi veririz. Şimdi de bunu yapacağız. Hem sandıklarımıza sahip çıkacağız hem demokrasi hem de barış mücadelesini yükselteceğiz." dedi.

Temelli, HDP Mersin İl Başkanlığının, merkez Akdeniz ilçesindeki düğün salonunda düzenlenen partililerle buluşma toplantısında, 24 Haziran’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi çalışmalarına Mersin'den başladıklarını söyledi.

Seçime hazır olduklarını belirten Temelli, "Sandılar ki bizi hazırlıksız yakalayacaklar. Ya siz şaşkın mısınız? Gafil misiniz? Biz 40 yıldır hazırız bu yolculukta, 40 yıldır yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Temelli, seçim gününde sandıklara sahip çıkacaklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bizim seçim çalışmalarımız diğer partilerinkine benzemez. Biz sandığa sahip çıkarken bir demokrasi ve barış mücadelesi veririz. Şimdi de bunu yapacağız. Hem sandıklarımıza sahip çıkacağız hem demokrasi hem de barış mücadelesini yükselteceğiz. Yan yana geleceğiz. Gücümüze güç katacağız. Bütün baskılara, şiddete, bize karşı bütün düşmanlığa rağmen biz, bize bağışlanan o cesaretle başımız dik ve bütün gücümüzle bu mücadeleyi yükselteceğiz."

Toplantıya HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi İlknur Birol da katıldı.

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen de beraberindeki partililerle Tarsus ilçesindeki Yaş Sebze ve Meyve Hali'ndeki esnafı ziyaret etti.

Ziyaretlerde görüştükleri kişilerin fikir ve önerilerini aldıklarını anlatan Bilgen, daha sonra ilçedeki partililerle buluştu.

Muhalefet kulislerindeki iddia ortaya çıktı! Seçim tarihini 5 ay önce söylemişMuhalefet kulislerindeki iddia ortaya çıktı! Seçim tarihini 5 ay önce söylemiş
Demirtaş aday olacak mı? Flaş açıklamaDemirtaş aday olacak mı? Flaş açıklama
Bahçeli'nin 'erken seçim' çağrısı sonrası kulislerde neler konuşuluyor?Bahçeli'nin 'erken seçim' çağrısı sonrası kulislerde neler konuşuluyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP Mersin Sezai Temelli

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açıklama

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açıklama

Son dakika! Mustafa Destici: Erdoğan ilk turda seçilir

Son dakika! Mustafa Destici: Erdoğan ilk turda seçilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.