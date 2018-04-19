HABER

HDP seçim startını Mersin’den verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 15:52 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Sandılar ki bizi hazırlıksız yakalayacak.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Sandılar ki bizi hazırlıksız yakalayacak. Biz 40 yıldır hazırız, 40 yıldır bu yolda yürüyoruz" dedi.
HDP, seçim çalışmaları startını Mersin’den verdi. Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Mersin’de bir düğün salonunda partililerle buluştu. Burada konuşan Temelli, seçim çalışmalarına Mersin’den başladıklarını söyledi. Seçimin 24 Haziran’da yapılacağını hatırlatan Temelli, "Sandılar ki bizi hazırlıksız yakalayacaklar. Ancak yanıldılar, biz 40 yıldır hazırız bu yolculukta, 40 yıldır yürüyoruz. Bunlar HDP’yi tanımamış. Biz 1 Haziran günü büyük bir ders vermiştik, yine bir Haziran gününde ders vereceğiz. Seçimlere hazırız. 24 Haziran hesap sorma günüdür. Biz tüm Türkiye halklarının kurtuluşu için bu mücadeleyi yapıyoruz. Bu ülkede Kürt sorunu çözülmeden hiçbir sorunun çözülemeyeceğini söylüyoruz. Seçimde gerekeni yapacağız. Korkuyorlar. Bu halktan korkuyorlar. Telaşları bu yüzdendir. Bizim hiçbir ülkenin sınırıyla bir derdimiz, bir hesabımız yok. Her ülkenin sınırı çizilmiş sınırdır. Bizim derdimiz barışın sınırıdır. Bizim derdimiz demokrasinin sınırıdır. Barışın sınırı evimizden, mahallemizden, iş yerlerimizden geçer. Eğer barış, demokrasi yoksa iş yoktur, aş yoktur. O yüzden barış ve demokrasi mücadelemiz birbirinden ayrılmaz. O yüzden her yerde barış diyoruz. Biz 40 yıllık mücadele geliyoruz. Bu mücadelemiz bu günde sürecek, yarında sürecek. Çünkü biz bu mücadeleyi toplumlaştırdık. İktidarı halklar götürür. Halklar sandıkta bu işi yapar. Demokrasi mücadelesiyle bunu yapar. Bunu götürebilmek için sandığımıza sahip çıkacağız. Biz sandığa sahip çıkarken bir demokrasi mücadelesi veririz. Şimdi de bunu yapacağız. Yan yana geleceğiz, gücümüze güç katacağız. Bütün baskılara rağmen biz başımız dik ve bütün gücümüzle bu mücadeleyi yükselteceğiz" dedi.

İstanbul'da IŞİD alarmı!İstanbul'da IŞİD alarmı!
Okuyan'a Ülkü Ocakları'ndan çok sert yanıtOkuyan'a Ülkü Ocakları'ndan çok sert yanıt
PKK raporunda korkunç detaylarPKK raporunda korkunç detaylar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açıklama

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açıklama

Son dakika! Mustafa Destici: Erdoğan ilk turda seçilir

Son dakika! Mustafa Destici: Erdoğan ilk turda seçilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.