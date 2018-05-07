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HDP Siirt Milletvekili Yıldırım:

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2018 15:02 | Son Güncelleme

"İster cihad, ister fetih, ister ganimet veya başka terimler olsun adalet, eşitlik, özgürlük temelinde yeniden asıllarına döndürülmek suretiyle, bunları güncelleme yoluna acilen gidilmelidir"

HDP Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eski Fransa Başbakanı Manuel Valls'in de aralarında bulunduğu 300 kişinin, Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkarılmasını istemesine ilişkin, "İster cihad, ister fetih, ister ganimet veya başka terimler olsun adalet, eşitlik, özgürlük temelinde yeniden asıllarına döndürülmek suretiyle, bunları güncelleme yoluna acilen gidilmelidir." dedi.

Yıldırım, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bildirinin hakikate aykırı olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve İslam'ın temel ilkesinin barış olduğunu belirten Yıldırım, "IŞİD, türevleri veya onları destekleyenlerin zihniyetleri ile İslam'ı karıştırmamak lazım." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Medine Sözleşmesi çerçevesinde Müslüman olan ile olmayan kesimlere aynı derecede özgürlük ve eşitlik sağlandığını dile getirdi.

İslam'ın eşitlikçi, özgürlükçü, sosyal adaletçi bir din olduğunun altını çizen Yıldırım, Hz. Muhammed ve dört halife döneminde bunun böyle uygulandığını, ancak Emeviler'den günümüze kadar geçen süre içerisinde, bazı ayet ve hadislerin bağlamlarından koparıldığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer sorumluları göreve davet eden Yıldırım, "İster cihad, ister fetih, ister ganimet veya başka terimler olsun adalet, eşitlik, özgürlük temelinde yeniden asıllarına döndürülmek suretiyle, bunları güncelleme yoluna acilen gidilmelidir." diye konuştu.

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Fransa Kadri Yıldırım Kuran'ı Kerim

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