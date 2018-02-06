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HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü’nin milletvekilliği düşürüldü.

POLİTİKA HABERLERİ | 06.02.2018 17:25 | Son Güncelleme

IHAAW171837-SIY/06-02-2018 - HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü’nin milletvekilliği düşürüldü. 06.02.2018 17:18:37 TSI NNNN

IHAAW171837-SIY/06-02-2018

- HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü’nin milletvekilliği düşürüldü.

06.02.2018 17:18:37 TSI
NNNN

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