HDP Sözcüsü Bilgen:

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, "TBMM Genel Kurulunda Çiftlik Bank ile ilgili araştırma komisyonu kurulması engellenirken tasarıya son dakikada milletvekilleri için düzenleme eklemek, siyasete olan güvensizliğin pekişmesine hizmet edecek algının tercih edildiğini ortaya koyuyor." dedi. Bilgen, düzenlediği basın toplantısında, son yıllarda medya da yaşanan el değiştirme olayının son derece hızlı ve görüntü ile gerçek arasındaki çelişkiyi ortaya koyan bir durumla karşıya karşıya olduklarını öne sürerek "AKP'ye yakın el değiştirmelerde bile bir şaibeyi, şüpheyi, gerçek sermayenin kime ait olduğu ve gerçek söz sahibinin kim olduğuna dair tartışmayı beraberinde getiren bir ilişki ile karşı karşıyayız." dedi. Doğu Guta'yı terk edecek grupların Afrin'e yerleşmek için Türkiye ile temas kurduğuna dair açıklamalar olmasına rağmen bunun Türkiye kamuoyunda tartışılma ölçeğinin son derece sınırlı olduğunu savunan Bilgen, o grupların ne kadarının Afrinli olduğunu kamuoyunun takdirine bıraktıklarını söyledi.

HDP'li Bilgen, Diyarbakır'daki güvercin şekillerinin bile sökülmesinin, meselenin sadece Kürtler ve HDP'liler olmadığını, meselenin bir bütün olarak demokrasi, insan hakları ve barış sembollerine yönelik tahammülsüzlük olduğunu gösterdiğini ileri sürdü. Ayhan Bilgen, Milli Eğitim ile Savunma bakanlıkları bürokratlarının, FETÖ'nün kurumlarında bittiğini ilan etmiş olmalarına rağmen OHAL'in devam etmesinin ne anlama geldiği ve neye hizmet ettiğinin açıklanması gerektiğini ifade etti. Çiftlik Bank ile ilgili araştırma komisyonu kurulması önerilerinin dün TBMM Genel Kurulunda reddedildiğini anımsatan Bilgen, şöyle konuştu: "Müftü dua ediyor, kaymakam kurdele kesiyorken vatandaşa sadece 'Uyanık olun' çağrısı yapmak sorumluluktan kaçmaktır. Darbelerle demokrasi arasındaki ilişki ne kadar netse yolsuzluklarla demokratikleşememe arasındaki ilişki de o kadar kesindir, nettir. TBMM Genel Kurulunda Çiftlik Bank ile ilgili araştırma komisyonu kurulması engellenirken tasarıya son dakikada milletvekilleri için düzenleme eklemek, siyasete olan güvensizliğin pekişmesine hizmet edecek algının tercih edildiğini ortaya koyuyor."