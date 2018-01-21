HDP Sözcüsü Bilgen: Ortadoğu halklarına, Türkiye toplumuna faydası olmayacak

HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu saldırının Ortadoğu halklarına, Türkiye toplumuna hiçbir faydası olmayacak. Aksine, çok büyük kayıpları beraberinde getirecek" dedi.HDP Sözcüsü Bilgen, partisinin genel merkezinde, 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Parti Meclisi toplantısında Afrin'e yönelik harekatı değerlendirdiklerini söyleyen Bilgen, TBMM'nin harekat nedeniyle tatil edildiğini ileri sürdü. Bilgen, "Parlamentoda bu konular tartışılmasın diye geçtiğimiz hafta, 3 partinin ortak imzasıyla milletvekillerini kış tatiline gönderildiler" diye konuştu.'KÜRTLER, DEĞİŞİMİN DİNAMİĞİDİR'Türkiye'nin daha önce de benzer operasyonlar gerçekleştirdiğini dile getirerek, başarılı olamadığını savunan Bilgen, şunları söyledi: "Eğer bu, bir iç güvenlik sorunuysa yani iddia edildiği gibi gerçekten Türkiye'ye yönelik bir tehditten kaynaklanıyorsa bu tehdide karşı şimdiye kadar yapılan hangi girişim başarılı olmuştur? 30 yıldır Irak'ta, Kandil başta olmak üzere Kürtlerin yaşadığı birçok bölge bombalanmıştır. Bu, hangi sorunu çözmeye yetmiştir? Kürtler, Ortadoğu'da değişimin dinamiğidir, barışın köprüsü olma potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla bu bombalar, sadece dağları, toprakları değil; Ortadoğu'da, ortak bir gelecek kurma iradesini bombalamaya yöneliktir."'OPERASYONUN TÜRKİYE'YE FAYDASI OLMAYACAK'Operasyonun isminin 'Zeytin Dalı Harekatı' olmasını da eleştiren HDP Sözcüsü Bilgen, şöyle konuştu: "Zeytin, bütün Ortadoğu medeniyetlerinde, inanç dünyalarında barışın sembolüdür. Kur'an'da da zeytine gönderme yapılır; ama aslında bu saldırı, zeytin değil başka çağrışımları hatırlatıyor bize. Saddam da yıllar önce, Halepçe'de yine Kur'an'dan bir kavramı, 'Enfal'ı tercih etmişti ve binlerce çocuğun, kadının hardal gazı ile katledilmesi Kur'an'dan bir ayetin adı altında gerçekleşmişti. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı, çok ilginç bir rol oynuyor. 'İslam' kelimesi 'barış' demek olduğu halde Fetih Suresi'ni böyle bir facianın ismi olarak sunmaya kalkıyor. 'Fetih', 'açılım' demektir; 'işgal' demek değildir. Eğer siz, işgali 'Fetih' sanırsanız aslında açılım yapma imkanlarının önünü dini duyguları kullanarak, kesmiş olursunuz. Bu saldırının, bu operasyonun Ortadoğu halklarına, Türkiye toplumuna hiçbir faydası olmayacak. Aksine çok büyük kayıpları beraberinde getirecek. Eğer Fetih'i bu kadar ısrarla kullanmaya devam ederlerse görecekler ki aslında bu süreç, Türkiye'de sıvasız evlere, yoksulların evlerine kapılarına taziye çadırı kurulup, Fatiha okunmasından başka hiçbir sonuç doğurmayacak."