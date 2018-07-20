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HDP Sözcüsü Oluç:

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2018 13:51 | Son Güncelleme

"(Terörle mücadeleye ilişkin yasa teklifi) Kaldırılmış olan OHAL'in süreklileştirilmesidir. OHAL döneminde yapılmış olanların kanunlaştırılarak olağan hale getirilmesidir"

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, terörle mücadeleye ilişkin yasa teklifiyle ilgili, "Kaldırılmış olan olağanüstü halin (OHAL) süreklileştirilmesidir. OHAL döneminde yapılmış olanların kanunlaştırılarak olağan hale getirilmesidir." dedi.

Oluç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Suruç'ta yaşanan terör saldırısının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen tek bir tutuklu sanık bulunmadığını ifade ederek "Suruç davasındaki tıkanıklıkları, hukuksuzlukları, adaletsizlikleri bir an evvel ortadan kaldıracak adımlar atılmalıdır." diye konuştu.

TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen torba kanun teklifindeki terörle mücadeleye ilişkin düzenlemeleri eleştiren Oluç, şunları kaydetti:

"Burada yapılmak istenen şey aslında kaldırılmış olan OHAL'in süreklileştirilmesidir. OHAL uygulamaları ve OHAL döneminde yapılmış olanların kanunlaştırılarak olağan hale getirilmesidir. Türkiye'nin bundan sonra adeta OHAL yöntemiyle yönetilmek istenmesidir. Teklifin en vahim parçası valilerle olan kısmıdır. Valilere olağanüstü yetkiler tanınmaktadır. Bu, Anayasa'nın en az 3 maddesine, AİHM kararlarına aykırıdır. Süper valiler dönemi yaratılmaktadır."

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HDP Sözcüzü Oluç terörle mücadele kanun teklifi

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