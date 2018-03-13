HDP TBMM Grup Toplantısı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, siyasi partilerin seçim ittifakı yapmasını da içeren kanuna ilişkin, "Referandumda kılıfsız bir şekilde minareyi çalmışlardı, dün gece yangından mal kaçırırcasına 26 maddelik yasayı sabaha kadar çalışarak geçirdiler." dedi.

Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gezi Parkı odaklı olaylarda Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davanın bir türlü sonuçlanmadığını ve faillerin açığa çıkarılmadığını ileri sürdü.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kuşatmasına son verilmesini isteyen Temelli, Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'ye ilişkin ateşkes kararının hayata geçirilemediğini belirtti.

İktidardan demokrasi yönünde bir adım atmasını beklemenin hayal olduğunu ve bunu ancak kendilerinin mücadelesi ile başarılacağını öne süren Temelli, "Kürt halkına kalkmış kurt işareti yapıyor. Bu işareti yapan 50 yıldır Osmaniye'den öteye gidemedi. Sen de en fazla Osmaniye'ye kadar gidersin." dedi.

Ekonomik verilere değinen Temelli, "cari açığın inanılmaz boyutlara ulaştığını'' ve sürekli zamların yapıldığını iddia etti. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararını da eleştiren Temelli, bunun yanında ne kadar müteahhit varsa hepsine özel vergi affı çıkarıldığını öne sürdü.