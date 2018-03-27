HDP TBMM Grup Toplantısı

"Çünkü savaş siyasetinden beslenen bir iktidar var. 'Afrin yetmez, bizi Menbiç’e götür' diye pankartlar asılıyor ya, bununla savaş siyasetinden beslenerek iktidarda kalmaya çalışıyor. Afrin meselesi böyle bir meseledir. Afrin'den ötesini de konuşmaya başlıyorlar. Katliamlar Şengalliler'in, Ezidi halkının hafızasındadır. Buradan, 'Şengal'e, Sincar'a gireriz' diye tehditler savruluyor ama bunun bir karşılığının olmadığını, giremeyeceklerini onlar da biliyorlar.

Nevruz Bayramı'nın büyük bir coşku ile kutlandığını dile getiren Temelli, parti üyelerine yönelik gözaltıların devam ettiğini savundu. Temelli, "İfade özgürlüğüne karşı yargı eliyle sürdürülen bu sindirme politikalarına karşı hep birlikte mücadelemizi yükseltmeliyiz." ifadesini kullandı.

Bir grup toplantısında, Afrin'in Afrinliler'in olduğunu söyledim. Hükümet sözcüsü bu sözü beğenmiş anlaşılan ve çıkmış 'Afrin Afrinliler'indir' diyor. Sen iktidarsın, bizim bu sözümüzü alıp tekrar bize söyleme. Eğer Afrin Afrinliler'in ise sen oradan çık. O götürdüğün ÖSO ve IŞİD artıklarını da al ve oradan çık. Afrinliler evlerine geri dönsün. Fakat, AKP hükümeti her zaman yaptığı gibi güzel sözü alıp kötülüklerini kamufle etmeye çalışıyor. Belediye başkanlıklarına sahip olduğumuz illerimize kayyum atadıkları gibi bugün de Afrin'e vali atamanın peşindeler."

"Kürt meselesinin" aslında bir turnusol kağıdı olduğunu söyleyen Temelli, bu meselenin çözümünün aynı zamanda demokrasi sorununun da çözümü olduğunu öne sürdü.

Bugünlerde herkesin ilkelerden bahsettiğine dikkati çeken Temelli, şöyle devam etti:

"Altında ne var bu ilkelerin? 'Bu ilkelerin altında demokrasi meselesi var.' Demokrasi meselesi varsa iyi çünkü o zaman siz Kürt sorununun çözümünden yana adım atacaksınız demektir. Bu ilkelerin altında demokrasi meselesi gelip bir sınıra dayanıyorsa ve o sınırda güvenlikçi politikalara tornistan yapıyorsanız, orada bir samimiyet testi sizi bekliyor demektir.