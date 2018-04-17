HDP TBMM Grup Toplantısı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, erken seçim çağrısına ilişkin, "Bir karar aldıysanız, Halkların Demokratik Partisi olarak size hodri meydan diyoruz. Biz seçime de varız." dedi.

Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bir grup milletvekili ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yaptıkları ziyaretin oldukça önemli olduğunu belirterek, yaptıkları temasları anlattı.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik operasyonuna değinen Buldan, elbette ki kimyasal silahların kullanılmasından yana olmadıklarını ve bunun bir insanlık suçu olduğunu her zaman ifade ettiklerini, çözümün bombalarla değil, bu silahları kullananları bağımsız heyetlerle ortaya çıkarmak, yargılamak ve cezalandırmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) kast ederek, "Onlar teröristlere karşı, Allah'sızlara, inancı olmayanlar karşı savaşıyor." dediğini ileri süren Buldan, "Kendisine 'Müslümanım' diyen bir cumhurbaşkanının, Afrin halkına Allah'sız, inançsız demesini buradan şiddetle eleştiriyoruz ve kınıyoruz." ifadesini kullandı.