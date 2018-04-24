HDP TBMM Grup Toplantısı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Gece gündüz çalışacağız. 7 Haziran'da yarım bıraktığımız işi 24 Haziran'da tamamlayacağız. Kendi adayımızla gireceğiz." dedi.

Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu döviz lobisinden, baskısından kurtulacağız. Altına geçeceğiz" dediğini anımsatarak, "Bu altını düğünlerde oğluna takılan çeyrek altın sanıyor. O senin dediğin altınlarda dövizle alınıyor. TL ile mi alacaksın? İngiltere'de senin paranla sakız alamazsın. O altınlar orada duruyor, takas işlemleri orada yapılıyor?" ifadesini kullandı.

Emek alanında baskının hiç olmadığı kadar yoğun olduğu bir dönemin yaşandığını öne süren Temelli, "12 Eylül rejimini aratacak koşullara ulaşmış bulunuyoruz. OHAL koşullarının en büyük mağduru emekçiler ve işçilerdir. OHAL koşulları boyunca işçiler kuralsız çalışmanın en ciddi boyutlara ulaştığı dönemi yaşadı." dedi.

Temelli, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin yaklaşık bir milyon insanı etkileyeceğini, bunların içinde çok geniş bir kesimin yer aldığını ve ilk olarak etkilenecek olanın fabrikalarda çalışan işçiler olduğunu belirtti. Kamudan ihraç edilenlere değinen ve kendisinin de KHK ile ihraç edildiğini belirten Temelli, "15 Temmuz darbe kalkışması bahane edilerek tüm muhalif kesimler kamudan uzaklaştırılıp ihraç ediliyor. İhraç edilmeyenler de emekliliğe zorlanıyor." görüşünü savundu.