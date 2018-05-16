HDP TBMM Grup Toplantısı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin, "Bu provokasyonu ve İsrail hükümetinin katliamcı girişimini kınıyorum, lanetliyorum." dedi.

Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, bugünün hüzünlü bir gün olduğunu belirterek, Nakba'nın 70. yıl dönümüne denk gelen bir elçilik açılışı provokasyonu ile şu ana kadar 60 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, binlercesinin de yaralandığını vurguladı. Temelli, "Bu provokasyonu ve İsrail hükümetinin katliamcı girişimini kınıyorum, lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Halkların, dinlerin, mezheplerin ortak kutsal mekanı Kudüs'ün, iktidarı zora düşen siyasetçilerin bir istismar malzemesi haline getirildiğini vurgulayan Temelli, Kudüs'ün tarih boyunca İslamiyet'in, Hristiyanlığın, Museviliğin ve binlerce dinin buluştuğu bir barış kenti olduğuna dikkati çekti.

Temelli, şöyle devam etti:

"Bugün Filistin'de karşımıza çıkan sahne Ortadoğu'nun birçok kentinde karşımıza çıktı. Afrin, Doğu Guta'da yaşadığımız gibi dün de Filistin, Gazze, Kudüs'te yaşadık. Buna son verebilmek için bu iktidarlara karşı halkların ortak barış mücadelesi yükselmek zorundadır. Yine Filistin meselesi gündeme geldi ve hemen karşımıza aynı zihniyet aynı yöntemlerle çıktı. Türkiye'de bunu izliyoruz. Filistin halkıyla bir dayanışma, bu soruna sahici, kalıcı bir çözüm bulma değil, yine bu sorun üzerinden siyaset yapma hatta bir seçim malzemesi aklı çalışıyor.