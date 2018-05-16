HDP TBMM Grup Toplantısı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin, "Bu provokasyonu ve İsrail hükümetinin katliamcı girişimini kınıyorum, lanetliyorum." dedi.
Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, bugünün hüzünlü bir gün olduğunu belirterek, Nakba'nın 70. yıl dönümüne denk gelen bir elçilik açılışı provokasyonu ile şu ana kadar 60 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, binlercesinin de yaralandığını vurguladı. Temelli, "Bu provokasyonu ve İsrail hükümetinin katliamcı girişimini kınıyorum, lanetliyorum." ifadesini kullandı.
Halkların, dinlerin, mezheplerin ortak kutsal mekanı Kudüs'ün, iktidarı zora düşen siyasetçilerin bir istismar malzemesi haline getirildiğini vurgulayan Temelli, Kudüs'ün tarih boyunca İslamiyet'in, Hristiyanlığın, Museviliğin ve binlerce dinin buluştuğu bir barış kenti olduğuna dikkati çekti.
Temelli, şöyle devam etti:
"Bugün Filistin'de karşımıza çıkan sahne Ortadoğu'nun birçok kentinde karşımıza çıktı. Afrin, Doğu Guta'da yaşadığımız gibi dün de Filistin, Gazze, Kudüs'te yaşadık. Buna son verebilmek için bu iktidarlara karşı halkların ortak barış mücadelesi yükselmek zorundadır. Yine Filistin meselesi gündeme geldi ve hemen karşımıza aynı zihniyet aynı yöntemlerle çıktı. Türkiye'de bunu izliyoruz. Filistin halkıyla bir dayanışma, bu soruna sahici, kalıcı bir çözüm bulma değil, yine bu sorun üzerinden siyaset yapma hatta bir seçim malzemesi aklı çalışıyor.
Biz, Yenikapı mitinglerinin bu ülkede neye mal olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu mitinglerden Filistin halkına hayır çıkmaz. Bu mitinglerden demokratik siyasetin tasfiyesi, Sur ve Cizre'ye operasyon, Afrin'e işgal çıkar. Buralardan başka bir şey çıkmaz. Eğer Filistin halkıyla yan yana olmak, Ortadoğu halklarının geleceği konusunda bir şey yapmak istiyorsanız gelin bu ticari, siyasi ve askeri anlaşmalara son verelim. İşte Meclis bugün çalışacak. Getirin hep birlikte tüm bu anlaşmalara son verelim. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasını 13 yıl önce tanımışsınız. Gelin şimdi hep birlikte iptal edelim, kaldıralım bunu."
- "BM Güvenlik Konseyi acilen toplanmalı"
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin acilen toplanması ve yaptırım gücünü kullanması gerektiğini ifade eden Temelli, aksi halde bu konseyin, halklar nezdinde artık hiçbir güvenilirliğinin kalmayacağını vurguladı.
Temelli, geçtiğimiz günlerde "Yetki Kanunu Tasarısının" kabul edildiğini anımsatarak, tasarının aslında anayasa ihlali olduğunu öne sürdü. Sezai Temelli, "Bu dönem, OHAL, KHK'ler, demokratik siyasetin tasfiyesi dönemidir. Tüm bunları alt alta yazdığınızda aslında bu zihniyetin önümüzdeki dönem nasıl bir rejimi hayata geçirmek istediğinin bütün yolunu, yöntemini görmüş oluyorsunuz." diye konuştu.
"Seçim ekonomisi" döneminin yaşandığını ileri süren Temelli, "hükümetin her konuda af getirme peşinde olduğunu" aktardı.
Temelli, HDP'nin seçim bildirgesinin tanıtımını yaptıklarına değinerek, seçim kampanyası süreci boyunca alanlarda programlarını ve çözümü anlatacaklarını, çok güçlü bir programla kamuoyunun önüne çıkacaklarını kaydetti.
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