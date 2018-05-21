HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

HDP, tutuklu vekillerden sadece Baluken'i aday gösterdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2018 18:44 | Son Güncelleme

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da yapılacak milletvekilleri seçimleri için aday listesini YSK'ya teslim ederken, tutuklu milletvekillerinden sadece İdris Baluken'i Batman'dan 1'inci sıradan aday gösterdi.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da yapılacak milletvekilleri seçimleri için aday listesini YSK'ya teslim ederken, tutuklu milletvekillerinden sadece İdris Baluken'i Batman'dan 1'inci sıradan aday gösterdi. HDP, tutuklu bulunan DTK Eş Başkanı ve eski milletvekili Leyla Güven'i Hakkari'den 1'inci sıradan aday gösterirken, mevcut milletvekillerinden sadece 22'sini yeniden aday gösterdi.
HDP'nin bugün YSK'ya teslim ettiği milletvekili adayları arasında HDP'nin şu anda tutuklu bulunan milletvekillerinden sadece Bingöl Milletvekili İdris Baluken'i aday gösterdiği görüldü. Tutuklu vekillerin yargılanmaları ve bazalarının cezalarının istinaf aşamasında olması nedeniyle HDP'nin böyle bir karar aldığı öğrenilirken, HDP'nin Hakkari 1'inci sıra milletvekili adayı olan DTK Eş Başkanı ve eski milletvekili Leyla Güven'in de tutuklu olduğu öğrenildi.
MEVCUT VEKİLLERDEN 22'Sİ YENİDEN ADAY YAPILDI
HDP'nin mevcut milletvekillerinden Pervin Buldan, Bedran Öztürk, Dirayet Dilan Taşdemir, Filiz Kerestecioğlu, Mahmut Celadet Gaygalı, Mehmet Emin Adıyaman, İmam Taşçıer, Hişyar Özsoy, Garo Paylan, Mahmut Toğrul, Hüda Kaya, Ayhan Bilgen, Lezgin Botan, Mithat Sancar, Meral Danış Beştaş, Alican Önlü, Nimettullah Erdoğmuş, Ayşe Acar Başaran, Bedia Özgökçe Ertan, İdris Baluken, Feleknas Uca ve Leyla Birlik yeniden aday gösterilirken, çoğunun yeri değiştirildi.
HDP, Şanlıurfa'da mevcut milletvekili olan ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan Dilek Öcalan'ı bir daha aday göstermezken, Şanlıurfa listesinin 4'üncü sırasına yine Öcalan'ın başka bir yeğeni olan Ömer Öcalan'ı aldı.
HDP Aydın'dan sanatçı Ferhat Tunç Yoslun'u gösterirken, Hatay'dan yine oyuncu Barış Atay'ı ve İstanbul'dan gazeteci Ahmet Şık'ı aday gösterdi.

PARTNERDünyanın en güzelDünyanın en güzel
Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildiSelahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
Başbakan Yıldırım, İzmir'den aday/ ek fotoğraflarBaşbakan Yıldırım, İzmir'den aday/ ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

HDP milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesi

HDP milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesi

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti!

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti!

CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi

CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi

Oray Eğin'den Muharrem İnce için sert sözler: Atma Ziya

Oray Eğin'den Muharrem İnce için sert sözler: Atma Ziya

Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi

Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.