HDP ve CHP ile ittifak yapacak mı? Parti Meclisi kararını verdi

HDP'nin ilk etapta CHP ile ittifak yapmayı düşünmediğinin konuşulduğun kulislerde, “Birinci turdaki söylemin ikinci turda ortaya çıkabilecek olası bir taktiksel birlikteliğe engel olmaması” için ikinci turda CHP'li ve diğer muhalif seçmen profili ile “zıtlaşmamaya" dikkat edileceği de ifade ediliyor
Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre; “Newroz ruhuyla” hazırlanılacak 1 Mayıs kutlamalarında toplumsal muhalefetle Mersin'den Batman’a, yurdun pek çok noktasında buluşmayı hedefleyen partide seçim stratejisine ilişkin tartışmalar da başladı. Parti bileşenleri ve yetkili organlarla yapılan toplantıların ardından üç kritik seçim öncesi Eş Genel Başkanlar dahil tüm partililerin “seferber” edildiği bir kampanya için harekete geçilecek.
HDP'liler, STK'lar, demokratik kitle örgütleri ve bazı siyasi partileri ziyaret ederek, seçim planlamasına ilişkin öneri, değerlendirme ve eleştirilerini alacak. “Strateji toplantıları”nın tamamlanmasının ardından yol haritası kesinleşecek.
SAHA ARAŞTIRMALARI YAPILACAK
HDP, bu süreçte araştırmalar ile “sahadan veri almanın yollarını” araştıracak. Doğrudan anket yaptırmamayı planlayan parti yönetimi, yapılan anketlerdeki verileri okuyarak özellikle yüzde 45’i bulan “partisiz ve kararsız” seçmeni ikna etmenin yollarını arayacak. Bu araştırmalarla ayrıca hem HDP tabanından hem de HDP dışından kesimlerin ittifaka yaklaşımları ve beklentileri anlaşılmaya çalışılacak.
'ORTAK PAYDA' ARAYIŞI
Masa başı ittifaklara yanaşmama kararı alan partide, iktidarın belirlediği kalıplarda bir ittifakın seçmende kabul görmeyeceği görüşü ağırlık kazandı.
Ülkenin seçim dönemine sıkıştırılacak bir “ittifak”a ihtiyacı olmadığı görüşünün ağırlık kazandığı toplantılarda, toplumsal muhalefet ile “ülkenin nasıl bir demokrasiye ve nasıl bir Anayasa'ya ihtiyacı var?” sorusunun yanıtı aranacak.
AK PARTİ'NİN ÖNÜ KESİLMEYE ÇALIŞILACAK
“Birinci turdaki söylemin ikinci turda ortaya çıkabilecek olası bir taktiksel birlikteliğe engel olmaması” için ikinci turda CHP'li ve diğer muhalif seçmen profili ile “zıtlaşmamaya" dikkat edilecek. HDP, sert söylemlerini AK Parti-MHP İttifakı'na yöneltecek. Ayrıca bu yolla düşük oy alınan yerlerde, CHP gibi partilerle söz düellosuna girilerek AK Parti’nin avantajlı çıkmasının önü kesilmeye çalışılacak. HDP, bu taktiksel tutumu CHP'nin izlemesini de sağlamaya çalışacak.
SEÇİM HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR, TAKVİM NETLEŞTİ
HDP’de Eş Genel Başkanlar Sezai Temelli ile Pervin Buldan da Nisan ayı içerisinde çeşitli kentleri ziyaret edecek ve halkla buluşmalar gerçekleştirecek.
Seçim hazırlıklarının ilk adımını oluşturacak ziyaretlerin programı şöyle:
"19 Nisan Perşembe – Mersin, 20 Nisan Cuma – Adana,
21 Nisan Cumartesi – Hatay,
26 Nisan Perşembe – Urfa,
27 Nisan Cuma – Mardin,
28 Nisan Cumartesi – Şırnak,
29 Nisan Pazar – Cizre,
30 Nisan Pazartesi – Siirt,
1 Mayıs Salı – Diyarbakır ve Batman."
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