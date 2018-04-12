HDP ve CHP ile ittifak yapacak mı? Parti Meclisi kararını verdi

HDP'nin ilk etapta CHP ile ittifak yapmayı düşünmediğinin konuşulduğun kulislerde, “Birinci turdaki söylemin ikinci turda ortaya çıkabilecek olası bir taktiksel birlikteliğe engel olmaması” için ikinci turda CHP'li ve diğer muhalif seçmen profili ile “zıtlaşmamaya" dikkat edileceği de ifade ediliyor

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre; “Newroz ruhuyla” hazırlanılacak 1 Mayıs kutlamalarında toplumsal muhalefetle Mersin'den Batman’a, yurdun pek çok noktasında buluşmayı hedefleyen partide seçim stratejisine ilişkin tartışmalar da başladı. Parti bileşenleri ve yetkili organlarla yapılan toplantıların ardından üç kritik seçim öncesi Eş Genel Başkanlar dahil tüm partililerin “seferber” edildiği bir kampanya için harekete geçilecek.

HDP'liler, STK'lar, demokratik kitle örgütleri ve bazı siyasi partileri ziyaret ederek, seçim planlamasına ilişkin öneri, değerlendirme ve eleştirilerini alacak. “Strateji toplantıları”nın tamamlanmasının ardından yol haritası kesinleşecek.

SAHA ARAŞTIRMALARI YAPILACAK



HDP, bu süreçte araştırmalar ile “sahadan veri almanın yollarını” araştıracak. Doğrudan anket yaptırmamayı planlayan parti yönetimi, yapılan anketlerdeki verileri okuyarak özellikle yüzde 45’i bulan “partisiz ve kararsız” seçmeni ikna etmenin yollarını arayacak. Bu araştırmalarla ayrıca hem HDP tabanından hem de HDP dışından kesimlerin ittifaka yaklaşımları ve beklentileri anlaşılmaya çalışılacak.