HDP'de cumhurbaşkanı adayı belirleme çalışmaları

ALPER ATALAY - Cumhurbaşkanı adayını belirleme çalışmalarını sürdüren HDP'de eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan'ın adı öne çıkarken, MYK ve PM toplantılarından sonra belirlenecek ismin, önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.
HDP, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında HDP içerisinde yer alan parti bileşenleri ve partiye yakın kurumlarla ön değerlendirmeler yapılarak, strateji planlamaları gerçekleştirildi.
Parti yönetimi, 22 Nisan Pazar günü MYK, 25 Nisan Çarşamba günü ise Parti Meclisi'ni (PM) toplayacak. Somut planlamanın yanı sıra yol haritasının da belirleneceği toplantılarda, adaylık başvurularının nasıl yapılacağı ve aday belirleme sürecinde hangi kriterlerin benimseneceği kararlaştırılacak. Toplantılarda, ittifak çalışmaları da gündeme gelecek. Parti yönetimi ittifak çalışmaları ile bu gerçekleşmezse, cumhurbaşkanlığına ilişkin kendi adayını belirleme çalışmalarını eş güdümlü şekilde yürütecek.
Seçimlere ittifak veya kendi adayları ile girilip girilmeyeceğinin de netleşeceği toplantılarda öne çıkan isimler de ele alınacak. Toplantılarda ittifak çalışmaları kapsamında diğer siyasi partilere ziyaretlere ilişkin bir kararın da alınması bekleniyor.
- Öne çıkan isimler
Parti içerisinde ve teşkilatlarda yapılan yoklamalarda ise eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın ismi öne çıktı.
Demirtaş'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın karar duruşmasının 30 Nisan'da görülecek olması HDP'yi farklı arayışlara da itiyor. Cumhurbaşkanı adayının aynı zamanda milletvekili olamaması dolayısıyla Buldan'ın da buna sıcak bakmadığı öğrenildi. Partide bir dönem milletvekilliği de yapan deneyimli siyasetçilere de teklif götürülebileceği belirtiliyor.
Öte yandan, parti kulislerinde Demirtaş'ın adaylığının kesinleşmesi ve karar duruşmasında ceza çıkması durumunda ise Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıklayacağı takvime göre cumhurbaşkanı adayının değiştirilebileceği konuşuluyor.
- Ceza alma riski olan milletvekilleri listeye alınmayacak
Cumhurbaşkanı adayını belirleme çalışmalarının yanı sıra milletvekili listelerini oluşturmak için de Genel Merkez bünyesinde bir komisyon oluşturulacak. Komisyon, başvuruları aldıktan sonra belirli kriterlerle adayları belirleyecek.
Milletvekilliği düşürülen ve siyasi yasak alan eski milletvekilleri yeni listede yer alamayacak. Bunun yanı sıra hala yargılamaları devam eden ve ceza alma olasılığı bulunan milletvekillerinin de yeniden aday gösterilmeyeceği öğrenildi. Kayyum atanan belediyelerin, eski belediye başkanlarının da milletvekilliği için yoğun başvuru yapması bekleniyor.
- "Seçimler bir sınav olacak"
Çalışmalara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, MYK ve PM toplantılarında somut planlama ve yol haritasının belirleneceğini belirtti.
Seçimlerin demokratik değişimin en önemli mekanizmalarından biri olduğunu vurgulayan Bilgen, OHAL koşullarında seçime gidiliyor olmasının "asla standartları idealize edilebilecek bir seçim kampanyasına imkan vermeyeceğini" savundu.
Bilgen, zorluklara ve olumsuz koşullara rağmen demokratik bir süreci inşa etmek, toplumsal beklenti ile talebin sandığa yansımasını sağlamak ve toplumsal iradenin yeniden sekillenmesini sağlayacak bir çalışma yapmak durumunda olduklarını kaydetti.
Siyasetin uzlaşma, ortaklaşma ve birlikte yönetmeyi becerme sanatı ve cumhur ittifakı ile muhalefet açısından bir sınav olacağını anlatan Bilgen, toplumun beklentilerini doğru okumayan hiçbir hareket veya siyasi partinin geleceğe güçlenerek gidemeyeceğini bildirdi.
Bilgen, "Türkiye'de birlikte yaşamın, barışın, özgürlükçü ve eşitlikçi bir hukuk düzeninin inşası konusunu merkeze alan bir programla çalışmaları yürüteceğiz ve bu ekseni önemseyen kim olursa şüphesiz onlarla da ortaklaşmaya açık hareket edeceğiz." dedi.
'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'
İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı
Kırbaçlanan kadının fotoğrafını çekmek için birbirlerini ezdiler
Travesti güzellik yarışmasında cumhurbaşkanı adayı açıklandı
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!
Seks tarikatı Mack bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş
Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
Dünyanın en zengin adamıydı! Serveti dudak uçuklattı
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum