HDP'de cumhurbaşkanı adayı belirleme çalışmaları

Parti yönetimi, 22 Nisan Pazar günü MYK, 25 Nisan Çarşamba günü ise Parti Meclisi'ni (PM) toplayacak. Somut planlamanın yanı sıra yol haritasının da belirleneceği toplantılarda, adaylık başvurularının nasıl yapılacağı ve aday belirleme sürecinde hangi kriterlerin benimseneceği kararlaştırılacak. Toplantılarda, ittifak çalışmaları da gündeme gelecek. Parti yönetimi ittifak çalışmaları ile bu gerçekleşmezse, cumhurbaşkanlığına ilişkin kendi adayını belirleme çalışmalarını eş güdümlü şekilde yürütecek.

ALPER ATALAY - Cumhurbaşkanı adayını belirleme çalışmalarını sürdüren HDP'de eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan'ın adı öne çıkarken, MYK ve PM toplantılarından sonra belirlenecek ismin, önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

Seçimlere ittifak veya kendi adayları ile girilip girilmeyeceğinin de netleşeceği toplantılarda öne çıkan isimler de ele alınacak. Toplantılarda ittifak çalışmaları kapsamında diğer siyasi partilere ziyaretlere ilişkin bir kararın da alınması bekleniyor.

- Öne çıkan isimler

Parti içerisinde ve teşkilatlarda yapılan yoklamalarda ise eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın ismi öne çıktı.

Demirtaş'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın karar duruşmasının 30 Nisan'da görülecek olması HDP'yi farklı arayışlara da itiyor. Cumhurbaşkanı adayının aynı zamanda milletvekili olamaması dolayısıyla Buldan'ın da buna sıcak bakmadığı öğrenildi. Partide bir dönem milletvekilliği de yapan deneyimli siyasetçilere de teklif götürülebileceği belirtiliyor.

Öte yandan, parti kulislerinde Demirtaş'ın adaylığının kesinleşmesi ve karar duruşmasında ceza çıkması durumunda ise Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıklayacağı takvime göre cumhurbaşkanı adayının değiştirilebileceği konuşuluyor.