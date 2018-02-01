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HDP'de eş genel başkan adayları belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ | 01.02.2018 22:11 | Son Güncelleme

HDP'de yaklaşan kongre öncesi kadın eş genel başkanın Pervin Buldan olacağı, erkek adaylık içinse Ayhan Bilgen'in adının büyük oranda kesinleştiği belirtiliyor.

HDP'de eş genel başkan adayları belli oldu

HDP'nin 11 Şubat'ta yapılacak 3'üncü Olağan Kongresi'nde eş genel başkanlığına aday gösterilecek isimler büyük oranda belli oldu.

Selahattin Demirtaş'ın aday olmayacağını parti yönetimine bildirmesi sonrası, kongrede TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Parti sözcüsü Ayhan Bilgen'in adaylıklarına kesin gözüyle bakılıyor.

DHA'nın haberine göre, Buldan'ın isminin kesinleştiği, Bilgen'in adaylığına ise HDP bileşenlerinin sıcak baktığı öğrenildi.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Hayırlı Olsun Kim Gelirse Gelsin Oylar HDP ye
bir kürt olarak sizden nefret ediyorum. hatta diğer siyasetçilerden de. hepiniz menfaatçi ve yalancı olan düzenbazın tekisiniz..
senin gibi olmaz olsun.
sıkıntı yok atarız .... onuda içeri atarız! ağzını burnunu toplamaz ise onuda toplarız..
o bi tane sırtını sevdiğim vardı o nerde onu seçin :)
demirtas bu ulkenin gorebilecegi en basarili siyasetciydi bunu anlayan erdogan demiryasi ancak zindana koyarak durdurdu.
ben kürdüm ve hdp nin taaa ......... . yayinla mynet varmi cesaret
bu ülkede vatan haini idam gelirse bitecek diğer ülkeler kedi köpek besler biz vatan haini besliyoruz gerek yok asın gitsin
Biz OyLarimiz Kisilere Degil Partiye Ali Gelmis Veli Grlmis muhim Degil Partilerin Hepsi Akli Selim 1Tanesinde Hirsiz Bulamassiniz Diger Partilern Hepsinde hirsizlik taciz tecavuz her pislik var Bir Daha HDP Carek Di
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